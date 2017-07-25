|
Внесены изменения в единые квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им,
для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства
|
Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2017 года № 277 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 136 «Об утверждении единых квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства» (не введен в действие)
|
В частности, внесены следующие изменения:
Заголовок изложен в следующей редакции:
«Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства»;
Пункт 1 изложен в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.»;
Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.