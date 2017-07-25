В частности, внесены следующие изменения:

Заголовок изложен в следующей редакции:

«Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства»;

Пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.»;

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.