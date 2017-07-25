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Внесены изменения в единые квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им,

для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2017 года № 277 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 136 «Об утверждении единых квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства» (не введен в действие)

В частности, внесены следующие изменения:

Заголовок изложен в следующей редакции:

«Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства»;

Пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.»;

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

 

25 июля 2017, 13:00
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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