Известная консалтинговая компания будет участвовать в продвижении Бурабая
25 июля 2017, 13:07
Будет дополнительно исследована территория в районе озера Большое Чебачье.
Курорт Бурабай посетили представители международной консалтинговой компании «THR» - исполнительный директор офиса г-н Христоф де Брюн и консультант этой компании г-н Мирко Джерговик, передает пресс-служба акима Акмолинской области.
Представители компании были приглашены казахстанской стороной в рамках реализации системного плана развития Боровской курортной зоны, которая была в своё время разработана с участием международных экспертов и утверждена Министерством индустрии и новых технологий РК.
Данной международной компанией, имеющей опыт разработки уникальных курортов в 70 странах мира, будет дополнительно исследована территория в районе озера Большое Чебачье и выдана рекомендация по продвижению проектов на территории 233 га для создания круглогодичного курорта высокого уровня, рассчитанного для массовых туристов.
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