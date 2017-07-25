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Известная консалтинговая компания будет участвовать в продвижении Бурабая

25 июля 2017, 13:07

Будет дополнительно исследована территория в районе озера Большое Чебачье.

Курорт Бурабай посетили представители международной консалтинговой компании «THR» - исполнительный директор офиса г-н Христоф де Брюн и консультант этой компании г-н Мирко Джерговик, передает пресс-служба акима Акмолинской области.

Представители компании были приглашены казахстанской стороной в рамках реализации системного плана развития Боровской курортной зоны, которая была в своё время разработана с участием международных экспертов и утверждена Министерством индустрии и новых технологий РК.
Данной международной компанией, имеющей опыт разработки уникальных курортов в 70 странах мира, будет дополнительно исследована территория в районе озера Большое Чебачье и выдана рекомендация по продвижению проектов на территории 233 га для создания круглогодичного курорта высокого уровня, рассчитанного для массовых туристов.



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