В Восточном Казахстане реализуется план трехъязычного образования
25 июля 2017, 13:18
Школы обеспечены новыми учебниками.
В Восточно-Казахстанской области реализует трехлетний план трехъязычного образования, на который предусмотрено около 2 миллиардов тенге. При этом внедряется современная методика обучения на основе Кембриджской системы с привлечением казахстанских и зарубежных языковедов, передает пресс-служба акима региона.
Чтобы процесс обучения проходил на должном уровне, школы обеспечены новыми учебниками. Более трех тысяч педагогов языковедов повысили уровень профессиональной компетенции, в этом году еще 2,5 тысячи учителей пройдут курсы повышения квалификации.
Как отмечает глава региона Даниал Ахметов, конкурентоспособность молодежи во многом определяется знанием языков. Совершенствование системы образования будет продолжаться при всесторонней поддержке руководства области.
Фото: ciokorea.com
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