В частности, внесены следующие изменения:

Пункт 29 изложен в следующей редакции:

«29. Организатор не позднее пяти рабочих дней до окончания срока представления ценовых предложений, размещает на веб-портале на казахском и русском языках следующие сведения о проводимых государственных закупках способом запроса ценовых предложений:

1) о количестве товара, объемах выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок, с указанием выделенных сумм;

2) краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг.

3) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

4) требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) о сроке начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений;

6) проект договора с указанием технической спецификации.

Заказчики могут разработать техническую спецификацию с указанием национальных или неправительственных стандартов Республики Казахстан, при его наличии.»;

Пункт 60 изложен в следующей редакции:

«60. В случае, предусмотренном пунктом 20 настоящих Правил, председателем конкурсной комиссии определяется должностное лицо не ниже заместителя первого руководителя заказчика.

При проведении конкурса по материально-техническому обеспечению деятельности центральных исполнительных органов, председателем конкурсной комиссии определяется ответственный секретарь центрального исполнительного органа.

В случаях, предусмотренных пунктами 22, 24 и 25 настоящих Правил, председателем конкурсной комиссии определяется должностное лицо не ниже заместителя первого руководителя организатора.

В случае, предусмотренном пунктом 21 и 23 настоящих Правил, председателем конкурсной комиссии определяется должностное лицо не ниже заместителя первого руководителя заказчика.

В случае, предусмотренном пунктом 26 настоящих Правил, председателем конкурсной комиссии определяется должностное лицо не ниже первого руководителя заказчика либо лица, исполняющего его обязанности, либо ответственный секретарь или иное осуществляющее полномочия ответственного секретаря должностное лицо.»;

Правила дополнены пунктами 85-1 и 85-2 следующего содержания:

«85-1. Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.

Если вместо технической спецификации конкурсная документация содержит утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, необходимые материальные и трудовые ресурсы указываются в соответствующем разделе проектно-сметной документации (проект организации строительства), содержащем потребность в основных видах строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсах.

При отсутствии в проектно-сметной документации соответствующего раздела (проект организации строительства), содержащего потребность в основных видах строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсах на основании проектно-сметной документации разрабатывается и согласовывается с проектировщиком перечень основных видов строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсов, отражающий такую потребность.

При этом в перечне основных видов строительных машин, механизмов, автотранспортных средств и трудовых ресурсов, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками, участвующими в процессе проектирования и строительства в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается.

85-2. При осуществлении государственных закупок по оказанию инжиниринговых услуг по техническому надзору в технической спецификации, указывается требование о наличии у потенциального поставщика аттестованных инженерно-технических работников, оказывающих инжиниринговые услуги по техническому надзору, работающих у него на постоянной основе. Совмещение работы аттестованными инженерно-техническими работниками в других организациях, осуществляющих указанные виды деятельности, не допускается.»;

Приказ вводится в действие с 1 августа 2017 года и подлежит официальному опубликованию.