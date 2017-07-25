Объявлены результаты выступлений казахстанских спортсменов на мировом первенстве FINA

Сборную Казахстана на мировом первенстве FINA представляют 48 спортсменов, которые участвуют в четырёх видах спорта.

В 17-м Чемпионате мира в Будапеште участие принимают 2500 атлетов из 180 стран. На протяжении 16 дней соревнований разыгрывается 76 комплектов медалей (плавание-42, прыжки в воду – 14, синхронное плавание – 9, плавание в открытой воде – 7, по два в хай-дайвинге и водном поло). На сегодняшний день уже разыграно 33 комплекта медалей.





По итогам восьми соревновательных дней в медальном зачёте лидирует сборная Китая, на втором месте Россия, на третьем месте сборная Франции.





На данный момент завершились соревнования по синхронному плаванию, плаванию в открытой воде и прыжкам в воду.





Сборную Казахстана на мировом первенстве FINA представляют 48 спортсменов, которые участвуют в четырёх видах спорта: плавание, плавание в открытой воде, синхронное плавание, водное поло (мужская и женская команды).

Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа.





Дуэт Екатерины и Александры Немич впервые в истории казахстанского синхронного плавания вышел в финал произвольной программы Чемпионата мира. Казахстанки завершили соревнования на 12 месте, таким образом войдя в дюжину лучших дуэтов в синхронном плавании во всем мире.

Синхронное плавание. Группа. Комбинированная программа.





Команда синхронисток завершила соревнования на 12 месте, также войдя в дюжину лучших команд мирового первенства FINA по синхронному плаванию в комбинированной программе.

Плавание в открытой воде.





Виталий Худяков вошёл в десятку лучших пловцов в открытой воде мирового первенства. У Виталия седьмое место на дистанции 25 км с результатом 5:04:36.10, (+1:49.70 отставание от лидера) и девятое место на дистанции 5 км (54:48.10, +16.70). На сегодняшний день седьмое место Виталия Худякова на дистанции 25км в открытой воде – это наилучший результат, которого достигали казахстанские спортсмены в этом виде спорта.





Водное поло. Женщины.





Казахстанская команда ватерполисток завершила выступления на 15 месте, одержав победу над сборной Южной Африки со счётом 6:4.





Водное поло. Мужчины.





25 июля ватерполисты проведут матч со сборной Испании за 9-12 места.





Плавание.





Соревнования с участием казахстанских пловцов начались 23 июля и продлятся до 28 июля.





23 июля на дистанции 100м брассом Дмитрий Баландин стал 21-м (1:00.25), а Адильбек Мусин на дистанции 50м баттерфляем стал 31-м (24.13). Данные дистанции для казахстанских пловцов не являются профильными.