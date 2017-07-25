Австралиец посетил 50 стран без использования самолетов
25 июля 2017, 13:45
Путешествие обошлось туристу примерно в 22 тысячи долларов.
Австралийский блогер Тирал Далиц (Tyral Dalitz) добрался из Сиднея до американского Сан-Диего, не пользуясь услугами авиакомпаний. Во время путешествия, которое заняло у 29-летнего мужчины почти три года, он преодолел около 80 тысяч километров и побывал в 50 странах, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Во время путешествия он вел путевой дневник на собственном сайте LostAussies.com. Из Австралии Далиц отправился в Индонезию, Сингапур, Малайзию и Таиланд. Затем посетил Лаос, Камбоджу, Вьетнам и Китай. Из КНР мужчина через Монголию попал в Россию, а после продолжил свое путешествие по странам Европы.
Во время поездки мужчина перемещался на судах, велосипеде, автотранспорте и поездах. Путешествие обошлось туристу примерно в 22 тысячи долларов.
Эти деньги имеющий биологическое образование юноша заработал на фермах, где трудился на протяжении полутора лет перед поездкой.
Из американского Сан-Диего Далиц планирует вернуться в Сидней, однако не собирается спешить в путешествии. Турист отметил, что в Австралии его ждут мать и девушка.
Фото: LostAussies.com
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