Австралиец посетил 50 стран без использования самолетов

Австралийский блогер Тирал Далиц (Tyral Dalitz) добрался из Сиднея до американского Сан-Диего, не пользуясь услугами авиакомпаний. Во время путешествия, которое заняло у 29-летнего мужчины почти три года, он преодолел около 80 тысяч километров и побывал в 50 странах

Во время путешествия он вел путевой дневник на собственном сайте LostAussies.com. Из Австралии Далиц отправился в Индонезию, Сингапур, Малайзию и Таиланд. Затем посетил Лаос, Камбоджу, Вьетнам и Китай. Из КНР мужчина через Монголию попал в Россию, а после продолжил свое путешествие по странам Европы.

Во время поездки мужчина перемещался на судах, велосипеде, автотранспорте и поездах. Путешествие обошлось туристу примерно в 22 тысячи долларов.





Эти деньги имеющий биологическое образование юноша заработал на фермах, где трудился на протяжении полутора лет перед поездкой.





Из американского Сан-Диего Далиц планирует вернуться в Сидней, однако не собирается спешить в путешествии. Турист отметил, что в Австралии его ждут мать и девушка.



