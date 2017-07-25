СМИ: «Челси» отправил домой футболиста, оскорбившего Китай в соцсетях
25 июля 2017, 13:49
Кенеди во время трансляции в социальной сети Instagram высказался о Китае, употребив нецензурную лексику.
Английский футбольный клуб «Челси», находящийся в турне по Китаю, отправил домой полузащитника Роберта Кенеди, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Китая в социальных сетях, сообщает RT.
Как сообщает The Mirror, Кенеди во время трансляции в социальной сети Instagram высказался о Китае, употребив нецензурную лексику.
22 июля во время товарищеского матча с лондонским «Арсеналом», который состоялся в Пекине, футболист был освистан местными болельщиками.
Позднее спортсмен принёс извинения за своё поведение, которые были опубликованы на официальном сайте лондонского клуба.
Ранее сообщалось, что руководство «Челси» готово выделить до €280 млн на трансферные нужды в текущее межсезонье.
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