СМИ: «Челси» отправил домой футболиста, оскорбившего Китай в соцсетях

25 июля 2017, 13:49

Кенеди во время трансляции в социальной сети Instagram высказался о Китае, употребив нецензурную лексику.

Английский футбольный клуб «Челси», находящийся в турне по Китаю, отправил домой полузащитника Роберта Кенеди, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Китая в социальных сетях, сообщает RT.

Как сообщает The Mirror, Кенеди во время трансляции в социальной сети Instagram высказался о Китае, употребив нецензурную лексику.

22 июля во время товарищеского матча с лондонским «Арсеналом», который состоялся в Пекине, футболист был освистан местными болельщиками.

Позднее спортсмен принёс извинения за своё поведение, которые были опубликованы на официальном сайте лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» готово выделить до €280 млн на трансферные нужды в текущее межсезонье.

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