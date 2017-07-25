СМИ: «Челси» отправил домой футболиста, оскорбившего Китай в соцсетях

Кенеди во время трансляции в социальной сети Instagram высказался о Китае, употребив нецензурную лексику.

Английский футбольный клуб «Челси», находящийся в турне по Китаю, отправил домой полузащитника Роберта Кенеди, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Китая в социальных сетях , сообщает , сообщает RT





Как сообщает The Mirror, Кенеди во время трансляции в социальной сети Instagram высказался о Китае, употребив нецензурную лексику.





22 июля во время товарищеского матча с лондонским «Арсеналом», который состоялся в Пекине, футболист был освистан местными болельщиками.





Позднее спортсмен принёс извинения за своё поведение, которые были опубликованы на официальном сайте лондонского клуба.



