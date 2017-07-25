В США родители два месяца скрывали героиновую зависимость новорождённой дочки
25 июля 2017, 13:54
Это раскрылось, когда молодые люди попались на попытке ограбления магазина Wolmart и их арестовала полиция.
В штате Юта в США 26-летняя Лэйси Дон Кристенсон и 29-летний Колби Глен Уайлд два месяца скрывали героиновую зависимость своей дочери, сообщает Life.ru.
Это раскрылось, когда молодые люди попались на попытке ограбления магазина Wolmart и их арестовала полиция.
Девочка родилась 9 апреля в одном из госпиталей Юты. Сразу после рождения врачи тактично оставили пару наедине с младенцем, именно тогда молодые родители ввели девочке первую дозу.
По данным полиции, на протяжении всей беременности женщина употребляла героин, и малышка родилась уже с зависимостью. В ходе обыска дома, где жила семья, сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество разных наркотиков.
В настоящее время родители арестованы.
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