В США родители два месяца скрывали героиновую зависимость новорождённой дочки

Это раскрылось, когда молодые люди попались на попытке ограбления магазина Wolmart и их арестовала полиция.

В штате Юта в США 26-летняя Лэйси Дон Кристенсон и 29-летний Колби Глен Уайлд два месяца скрывали героиновую зависимость своей дочери , сообщает , сообщает Life.ru





Это раскрылось, когда молодые люди попались на попытке ограбления магазина Wolmart и их арестовала полиция.





Девочка родилась 9 апреля в одном из госпиталей Юты. Сразу после рождения врачи тактично оставили пару наедине с младенцем, именно тогда молодые родители ввели девочке первую дозу.