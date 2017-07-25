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В США родители два месяца скрывали героиновую зависимость новорождённой дочки

25 июля 2017, 13:54

Это раскрылось, когда молодые люди попались на попытке ограбления магазина Wolmart и их арестовала полиция.

В штате Юта в США 26-летняя Лэйси Дон Кристенсон и 29-летний Колби Глен Уайлд два месяца скрывали героиновую зависимость своей дочери, сообщает Life.ru.

Это раскрылось, когда молодые люди попались на попытке ограбления магазина Wolmart и их арестовала полиция.

Девочка родилась 9 апреля в одном из госпиталей Юты. Сразу после рождения врачи тактично оставили пару наедине с младенцем, именно тогда молодые родители ввели девочке первую дозу.

По данным полиции, на протяжении всей беременности женщина употребляла героин, и малышка родилась уже с зависимостью. В ходе обыска дома, где жила семья, сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество разных наркотиков.

В настоящее время родители арестованы.

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