Артисты из Сингапура исполнили песню «Welcome to Kazakhstan» казахстанской группы «Алау»

Свои выступлением творческий коллектив настолько «зажег» зрительный зал, что даже те, кто уже собирался уходить, не просто остались, а пританцовывали и громко аплодировали.

Артисты из Сингапура исполнили песню «WelcometoKazakhstan» казахстанской группы «Алау» во время празднования национального дня страны на площадке «Астана ЭКСПО-2017», передает корреспондент Zakon.kz.





Свои выступлением творческий коллектив настолько «зажег» зрительный зал, что даже те, кто уже собирался уходить, не просто остались, а пританцовывали и громко аплодировали. Когда артисты спустились со сцены в зал, зрители старались прикоснуться, то ли к самим артистам, то ли к их костюмам, чтобы ощутить из какой ткани сделаны национальные наряды сингапурцев.





По завершении песни, даже обычно серьезные официальные лица стали улыбчиво фотографироваться с артистами. После фотосессии большинство зрителей проследовали за танцорами в павильон Сингапура.





Стоит отметить, на мероприятии помимо членов делегации Сингапура во главе со старшим государственным министром торговли и промышленности доктора Ко По Куна, присутствовали председатель АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, вице-министр по инвестициям и развитию Ерлан Хаиров и другие.













Татьяна Ковалева, Астана