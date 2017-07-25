Необходимости статьи о лжепредпринимательстве в Уголовном кодексе никогда не было

Благодаря совместной работе НПП РК «Атамекен» с Генпрокуратурой РК, были разработаны предложения по внесению поправок в законодательство РК, по итогам которых, 3 июля 2017 года Главой государства был подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы». Данным Законом внесены изменения в Уголовный кодекс РК, исключена статья 215 «Лжепредпринимательство».

Необходимости статьи о «Лжепредпринимательстве» в уголовном кодексе не было, сообщает Национальная палата предпринимателей РК «Атамакен».

Лжепредпринимательство являлось способом совершения других деяний, которые предусмотрены в Уголовном кодексе РК - незаконное получение кредита, уклонение от уплаты налога, причинение имущественного ущерба путем обмана. Она дублировала несколько статьей. Зачастую лжепредприниматели по таким делам обвинялись в незаконном обналичивании денег, но основную массу дел, составляли уголовные дела с уклонением от уплаты налогов. Дела по лжепредпринимательству являются сложными как по части доказывания вины и невиновности, так и в части оценки и квалификации действий обвиняемых.

«Отмена 215 статьи Уголовного кодекса РК существенно улучшит развитие бизнеса в Казахстане. Поскольку из-за этой статьи очень много добросовестных предпринимателей сталкивались с неприятностями. Им приходилось дважды платить налоги. В связи с чем предприниматели были в кризисном положении. Налоговые органы буквально «душили» предприятия. Необходимости этой статьи в уголовном кодексе никогда не было. Я регулярно защищаю предприятия, которые незаконно вовлекают в уголовные дела по «лжепредпринимательству». Сейчас эти дела закроют. Я думаю, все предприниматели очень благодарны», - прокомментировала адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Жанна Уразбахова.

Одновременно декриминализация позволит предоставлять бизнесменам шанс на исправление. За уклонение от уплаты налогов в первый раз по новым нормам предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности.