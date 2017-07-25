Британец установил мировой рекорд в плавании на 50 м брассом

25 июля 2017, 14:15

Он преодолел дистанцию за 26,10 секунды.

Британский пловец Адам Пити установил мировой рекорд на дистанции 50 м брассом, сообщает ТАСС.

Он показал результат 26,10 секунды во время квалификационного заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Пити превзошел свой же результат, показанный 4 августа 2015 года на чемпионате мира в Казани, - 26,42 секунды.

22-летний британец является олимпийским чемпионом Рио на 100 м брассом, четырехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы. Помимо мирового рекорда на 50 м, ему принадлежит лучшее время на 100-метровке брассом - 57,13.




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