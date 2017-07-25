Касымов предложил правительству напрямую утверждать национальный список запрещенных средств

Министр МВД заявил о необходимости утверждения списка запрещенных веществ в РК самим правительством. На заседании он заявил, что Казахстан, как и другие страны, столкнулся в последнее время с угрозой распространения новых психоактивных веществ синтетического происхождения. Рынок этих веществ динамичен и быстро пополняется все новыми видами. Поэтому властям нужно принимать своевременные меры по введению в стране запрета на оборот каждого из этих видов, а также установлению «криминального веса» обнаруженных в незаконном обороте веществ, передает корреспондент Zakon.kz

По его мнению, в РК механизм введения такого запрета достаточно длительный процесс.

«Наш национальный список запрещенных наркотических средств и психотропных веществ утверждается законом, а внесение поправок в него, как известно, требует значительного времени. Это лишает нас возможности незамедлительно реагировать на изменение наркорынка и создает реальные риски широкого распространения новых психоактивных веществ в стране», - сказал Касымов

В связи с этим глава МВД отметил, что сейчас стоит острая необходимость утверждения национального списка постановлением правительства. «Принятие такого акта на подзаконном уровне не противоречит положениям Конституции РК и не нарушает права и свобод граждан. Это позволит нам пополнять список запрещенных в стране наркотических средств новыми видами психоактивных веществ, появляющимися на рынке. Разработанный нами в связи с этим законопроект вносит в Уголовный кодекс и в закон о наркотических средствах поправки, предусматривающие, во-первых, закрепление прямой компетенции правительства по утверждению национального списка, а также компетенции МВД как уполномоченного органа по его разработке. Иначе говоря, правительством будет утверждаться список наркотических средств, сводная таблица отнесения к небольшим, крупным, особо крупным размерам, а также список заместителей атомов водорода.

Во-вторых, национальный список наркотиков и сводная таблица дополняются 88 основными потенциально опасными психоактивными веществами. Это позволит охватить весь перечень наркотиков синтетического происхождения, находящихся под контролем государств Евразийского экономического союза и международного комитета ООН по контролю наркотиков.

В-третьих, вводятся новые понятия - «аналоги наркотиков, а также «заместители атомов водорода» - список которых также будет утверждаться. Это исключит необходимость проведения клинических исследований аналогов в рамках судебных экспертиз и установит четкий механизм отнесения новых психоактивных веществ к аналогам наркотикам. В результате законом о наркотических средствах будет регулироваться оборот не только находящихся под контролем наркотиков, но и их видов, появление которых возможно в будущем.

В-четвертых, закон о наркотических средствах дополняется конкретными нормами, определяющими основания и порядок постановки по контролю наркотиков, в том числе новых их видов», - отметил министр и добавил, что более детальная их регламентация будет уточняться в правилах утвержденных постановлением правительства.

«И последнее - для привлечения к административной либо к уголовной ответственности правонарушителя необходимо будет установление так называемого криминального веса или квалифицирующего размера, выявленного в незаконном обороте запрещенного вещества. В действующей сводной таблице содержится 275 видов наркотиков и сейчас только 86 разграничены по квалифицирующим размерам», - заключил глава МВД

Новый законопроект предусматривает установление квалифицирующих параметров как для всех 275, так и для вновь вводимых 88 основных видов психоактивных веществ. В ходе разработки законопроекта проведены все необходимые общественные обсуждения, слушания, научные экспертизы. Принятие законопроекта и его реализация не повлечет негативных соцэкономичеких и правовых последствий, а также не потребует финзатрат из госбюджета.