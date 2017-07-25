Как искореняют причины коррупции в Казахстане

Искоренение причин коррупции, устранение ее источников находится в приоритете работы Национального бюро по противодействию коррупции наряду с правоохранительными функциями, сообщает пресс-служба бюро.

На основе правоприменительной практики анализируются риски в наиболее коррупциогенных сферах. Тщательному мониторингу подвергаются правовые акты, функции и полномочия должностных лиц.

Важным аспектом в этой работе является мнение населения, которое служит ориентиром в принятии профилактических мер.

Выработанные рекомендации вносятся в государственные органы и направлены на исключение «лазеек» для коррупции. На сегодняшний день принимается ряд мер по их реализации.

Так, в сфере образования для защиты прав родителей и устранения «прямого» контакта с должностными лицами с 1 января т.г. в Астане в пилотном режиме запущена новая автоматизированная система очередности в детсады.

Теперь родители могут не выходя из дома поставить ребенка в очередь, выбрать детсад и получить направление без посредничества акимата. Все это доступно на портале электронных услуг столицы www.e.astana.kz.

Очередность в детсады стала более простой и прозрачной. Программой уже воспользовались порядка 5000 семей.

Такой порядок будет распространен по всей республике.

Внедрение «облачной» бухгалтерии в средних школах обеспечит онлайн-контроль расходования бюджетных средств и исключит финансовые нарушения.

Для исключения «поборов» в школах разработан проект Типовых правил организации работы попечительских советов, устанавливающий порядок расходования благотворительных средств. Наряду с родителями в работе советов будут принимать участие представители общественности (фонды по защите прав детей, партия «Нұр Отан», НПП «Атамекен»).

В дальнейшем деятельность родительских комитетов не будет связана со сбором денежных средств.

В сфере здравоохранения разработан закон, предусматривающий электронные закупки лекарств и медицинских изделий.

Это позволит обеспечить прозрачность процесса закупок и повысить доступность к нему потенциальных поставщиков.

Утверждены новые Правила выбора поставщика услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП), где предусмотрено включение в конкурсную комиссию представителей неправительственных организаций.

Также разработаны Правила закупа услуг у субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП. Проектом на 22% сокращаются формы отчетной документации, на 30% - формы первичной медицинской документации.

В целях устранения барьеров для медицинского бизнеса отменено 28 необоснованных санитарных правил, а также передаются в конкурентную среду 14 госфункций.

В сфере спорта принят закон, предусматривающий новую систему его финансирования с разграничением функций госорганов.

Теперь акиматы занимаются только развитием массового спорта, а центральный уполномоченный орган - координацией и контролем использования бюджетных средств.

В целях оптимизации госфинансирования профессионального футбола в конкурентную среду переданы 8 клубов.

На стадии согласования 3 новых стандарта электронных госуслуг по вопросам выдачи жилища спортсменам, выплаты им компенсаций и определения статуса спортивных школ.

Принятые меры позволят минимизировать коррупционные риски при распределении бюджетных средств в этой сфере, а также создать дополнительные условия для развития спортивного бизнеса.

В сфере сельского хозяйства осуществляется перевод на электронный формат госуслуг по выдаче разрешения на перемещение мясной продукции и субсидированию удобрений.

Для зерновых культур исключен погектарный порядок субсидирования с переходом на кредитование конечной продукции, что искоренит хищение бюджетных средств путем искусственного увеличения посевной площади.

Внедряются стандарты госуслуг по субсидированию перерабатывающих сельхозпредприятий.

Введение автоматизированной системы по рассмотрению заявок на выдачу субсидий исключит прямой контакт с услугодателями.

В сфере животноводства также предусматривается электронный формат подачи заявки на субсидирование развития племенного животноводства.

В сфере земельных отношений новый проект закона предусматривает прозрачные процедуры выделения земель сельхоз назначения и участие в конкурсной комиссии представителей общественности.

Для открытости информации по выделению земель создается онлайн-база очередников на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

В пилотном режиме в Акмолинской области запущен специальный сервис для населения, обеспечивающий доступ к информации о свободных земельных участках.

В сфере строительства дорог внедрена электронная система подачи документов при закупках, что обеспечивает равные возможности предпринимателей при участии в конкурсных процедурах.

Создается Национальный центр качества дорожных активов, который будет осуществлять централизованный контроль за качеством строительных и ремонтных работ на дорогах.

Теперь обязательным условием аккредитации экспертных организаций является наличие в штате аттестованных экспертов в области строительства автодорог. Это позволит не допускать к техническому надзору непрофильных специалистов, как это было ранее.

В сфере геологии и недропользования перераспределяются функции по утверждению проектов, согласованию разрешения на сжигание и переработку газа, а также продлению контрактных сроков.

Аукцион станет основной формой конкурса на получение права недропользования, что обеспечит открытость и упрощение процедуры.

Оптимизируются сроки получения контракта на недропользование и упраздняются процедуры согласования, устанавливается административная ответственность за нарушение порядка предоставления права недропользования.

Все эти изменения вносятся в рамках подготовки проекта Кодекса «О недрах и недропользовании».

В сфере экологии объединяются госуслуги по выдаче разрешений на эмиссии в окружающую среду и заключения экологической экспертизы с полным переходом на электронный формат.

Это позволит почти в 3 раза (с 120 до 45 дней) сократить сроки оказания данных госуслуг, что улучшит условия для ведения бизнеса.

В сфере государственного аудита кардинально пересматриваются механизмы его проведения.

Утверждены квалификационные требования к кандидатам, претендующим на должность госаудитора.

Принимаемые меры создадут условия для оптимизации системы госаудита и повысят его эффективность.

В квазигосударственном секторе планируется принятие единых правил закупок с полным их переводом в электронный формат.

Создаются Единая база данных для мониторинга закупок, Реестр недобросовестных участников закупок и службы по контролю за закупками. Эти меры позволят осуществлять постоянный контроль за расходованием бюджетных средств в квазигоссекторе, а также обеспечить равноправие предпринимателей.

В целом, рекомендации Антикоррупционной службы учтены при разработке восьми законов, более 30 подзаконных актов, в том числе восьми новых стандартов госуслуг.

Такая профилактическая деятельность будет продолжаться на постоянной основе.