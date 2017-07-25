Сагинтаев поручил жестко контролировать своевременный ввод в эксплуатацию объектов «Нурлы жол»

Почти 70% освоения выделенных средств по госпрограмме запланированы на второе полугодие текущего года.

На заседании Правительства РК Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев обратил внимание ответственных ведомств и администраторов республиканских бюджетных программ на своевременный ввод в эксплуатацию объектов, которые реализуются в рамках госпрограммы «Нурлы жол», передает корреспондент Zakon.kz.





«Как мы видим, ведется полноценная работа. По итогам первого полугодия процент освоения вырос до 99,9%, но по сравнению с годом это всего 33,4%. Как мы видим, все запланировано на второе полугодие, поэтому перед нами стоит большая работа», - сказал глава Кабмина.





В связи с этим он поручил Миннацэкономики и Минфину, а также администраторам республиканских бюджетных программ осуществлять жесткий контроль за своевременным введением в эксплуатацию запланированных объектов.





«К данному вопросу мы вернемся в следующем квартале», - указал Б. Сагинтаев.





Как ранее сообщал министр нацэкономики РК Тимур Сулейменов, для реализации госпрограммы «Нурлы жол» в 2017 году за счет всех источников предусмотрено 484,2 млрд. тенге, из которых на 1 июля текущего года освоено 126,5 млрд. тенге.





Ксения Давыдова, Астана

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