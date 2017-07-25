Мониторинг иностранного финансирования

Внедрение мониторинга иностранного финансирования было разработано согласно поручению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с целью повышения степени прозрачности использования средств, полученных из иностранных источников. Кроме того, претворение данного преобразования имеет и стратегическую для Казахстана цель - шаг к реализации «Стратегии-2050», идеи «Мәнгілік Ел» и вхождению нашей страны в 30-ку самых развитых государств мира.

Для достижения этого результата, Законом от 26 июля 2016 года № 12-VІ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем» был внесен ряд изменений. Так, статьей 14 Налогового кодекса регламентируются лица, которые будут обязаны предоставить уведомление в органы государственных доходов посредством электронной системы кабинета налогоплательщика либо в письменной форме.

Это касается лиц, получивших средства и деньги из зарубежных организаций на оказание юридической помощи и изучение общественного мнения, а также на социологические опросы, сбор, анализ и распространение информации, производимые не в коммерческих целях.

Стоит отметить, что во избежание нарушений прав граждан и организаций контроль по мониторингу имеет жестко регламентируемые границы. Кроме государственных и дипломатических учреждений и служащих, от необходимости предоставлять информацию в налоговые органы будут освобождены целый ряд входящих в исключения лиц и случаев.

К ним будут причислены: банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, страховые организации, образовательные организации.

Также, вне мониторинга будет происходить получение денег и иного имущества при следующих обстоятельствах: осуществление адвокатской, нотариальной деятельности, деятельности частных судебных исполнителей, медиаторов, арбитров, оценщиков, аудиторов; в целях оплаты лечения или прохождения оздоровительных, профилактических процедур; в виде выручки по внешнеторговым контрактам; за организацию и осуществление международных перевозок, оказание услуг международной почтовой связи; в рамках заключенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан инвестиционных контрактов; суммы дивидендов, вознаграждений, выигрышей, ранее обложенные ИПН у источника выплаты, при наличии документов, подтверждающих удержание такого налога у источника выплаты.

К этому списку будут отнесены и некоторые крупные налогоплательщики, перечень которых будет утвержден Правительством Республики Казахстан.

Предоставленная информация - получатели денег и имущества из иностранных источников; лица, их предоставившие; сумма полученных средств и иные сведения будут публиковаться в общественном доступе на интернет портале Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Таким образом, в открытом доступе для граждан Республики Казахстан появится информация о средствах и деятельности, финансируемой из заграницы, например деятельность социальных активистов. Благодаря этому у каждого гражданина Республики Казахстан появится возможность узнать больше об интересующих организациях и лицах. Также, согласно закону, распространяемая в средствах массовых коммуникаций информация, опубликованная на платной основе, подлежит маркировке. Это позволит гражданам Казахстана самим отличить достоверную информацию от рекламы и лоббирования иностранных фирм.

Нарушение порядка предоставления сведений о получении денег и иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства или их расходование повлекут за собой штраф в размерах, указанных в пункте 1 статьи 460 Кодекса об административных правонарушения.