На рынках Алматы проводится широкомасштабная акция «Денсаулық жолы -2017»

С 10 июля по 31 августа на универсальных рынках города Алматы проводится профилактический осмотр населения в рамках широкомасштабной акции «Денсаулық жолы -2017» , передает пресс-служба ТОО «Алматинский городской центр формирования здорового образа жизни».





Акция организована в соответствии с государственной программой «Денсаулық» на 2016-2017 годы и приказом Управления здравоохранения Алматы №245 от 30 июня 2017 года.





На сегодняшний день акция прошла на универсальных рынках «Ялянь», «Рахат», «Кенжехан», «Казына», «Арлан», «Арыстан», «Барлык». В ходе акции на рынки выезжают мобильные медицинские бригады, флюромашина, экспресс-лаборатория. Для осмотра граждан привлекаются специалисты терапевтической, кардиологической, онкологической служб, центра по борьбе СПИД, службы формирования здорового образа жизни.





В этом году основной акцент акции направлен на пропаганду правильного питания и достаточной физической активности, с целью снижения риска избыточной массы тела, ожирения, предупреждения неинфекционных заболеваний.





В рамках акции в медорганизациях города проходят дни «Открытых дверей» (13-15 июля и 17-18 августа) с проведением экспресс-диагностики и консультацией узких специалистов и психологов.



