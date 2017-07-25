Торговые компании форсируют инвестактивность: объем капвложений вырос на 17,3% за год

Действующий бизнес смещается в сторону малых торговых предприятий: их число выросло за год на 5,7%, число средних и крупных - сократилось.

По итогам 1 полугодия объем инвестиций в основной капитал предприятий оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов достиг 72,54 млрд тг - это на 17,3% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

В плюсе 9 регионов. Наибольший рост зафиксирован в южных регионах: Жамбылской (почти в 4 раза, до 2,04 млрд тг) и Кызылординской (в 2,3 раза, до 456,4 млн тг) областях.

Наибольший объем инвестиций пришелся на торговые компании финансового центра - сразу 36,13 млрд тг, +26,5% год-к-году.

Ассоциацией торговых предприятий Казахстана, при поддержке НПП Атамекен, в партнерстве с Ассоциацией рынков и предприятий торговли и услуг Кыргызстана планирует запустить международный проект «Товаропроводящая система Центральной Азии» с логистическими центрами в Алматы, Астане и Атырау. Проект предусматривает синтез онлайн и оффлайн торговли, и объединит на одной площадке бизнес-ассоциации, логистические компании, инвесторов и фермеров. Система свяжет в единую торговую систему с одной стороны Китай, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, с другой - Казахстан, Россию и часть европейских стран (пока это Германия, Сербия, Турция).

18 августа ожидается открытие оптового распределителя в Алматы, на территории 11 гектар (рынок «Мирас»). Изначально предусмотрено 30 тысяч квадратных метров торговых площадей, с последующим расширением проекта. В проект уже было проинвестировано около 30 миллионов тенге. Полностью отладить систему планируется в течение года.

Наибольший объем капвложений составили собственные средства бизнеса - 58,01 млрд тг, +27,7% за год. Остальные источники инвестиций показали снижение инвестобъемов.

В многолетней динамике инвестпортфель оптовой торговли, ритейла и ремонта транспортных средств показывал регулярный прирост с периодом стагнации в кризисный 2015 год (всего +1,3% к 2014), и заметным скачком инвестактивности в 2016 (сразу +15,3% за год).

Количество действующих торговых компаний выросло за год на 5,6%, до 60,3 тысячи. Примечательно, что рост обеспечили малые компании: +5,7%, до 59,8 тысячи.

Число крупных компаний в секторе сократилось на 10,8% за год, средних - на 8,9%.