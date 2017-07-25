На свадьбе в Кыргызстане гости устроили массовую драку со стрельбой
25 июля 2017, 15:18
По данному факту завели уголовное дело по статье "Хулиганство".
Правоохранительные органы Кыргызстана задержали 30 гостей, устроивших массовую драку со стрельбой из дробовика в селе Степном Жайыльского района, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 июля.
В поселке праздновали свадьбу. Гостями были несколько молодых людей из другого села. По неизвестным причинам между ними и местной молодежью возникла перепалка, которая переросла в драку.
В результате драки один человек получил ранение дробью из ружья, милиция задержала 30 человек в возрасте от 24 до 29 лет.
По данному факту завели уголовное дело по статье "Хулиганство".
В изоляторе временного заключения оставили двух человек, остальных отпустили.
Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков
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