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На свадьбе в Кыргызстане гости устроили массовую драку со стрельбой

25 июля 2017, 15:18

По данному факту завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

Правоохранительные органы Кыргызстана задержали 30 гостей, устроивших массовую драку со стрельбой из дробовика в селе Степном Жайыльского района, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 июля.

В поселке праздновали свадьбу. Гостями были несколько молодых людей из другого села. По неизвестным причинам между ними и местной молодежью возникла перепалка, которая переросла в драку.

В результате драки один человек получил ранение дробью из ружья, милиция задержала 30 человек в возрасте от 24 до 29 лет.

По данному факту завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

В изоляторе временного заключения оставили двух человек, остальных отпустили.

Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков



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