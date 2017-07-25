На свадьбе в Кыргызстане гости устроили массовую драку со стрельбой

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 июля.





В поселке праздновали свадьбу. Гостями были несколько молодых людей из другого села. По неизвестным причинам между ними и местной молодежью возникла перепалка, которая переросла в драку.





В результате драки один человек получил ранение дробью из ружья, милиция задержала 30 человек в возрасте от 24 до 29 лет.





По данному факту завели уголовное дело по статье "Хулиганство".



В изоляторе временного заключения оставили двух человек, остальных отпустили.





Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков







