МИР РК: Транзитная мощность паромного комплекса в порту Курык будет выведена на максимальные показатели к 2020 году

Транзитную мощность паромного комплекса в порту Курык планируется вывести на максимальные показатели к 2020 году. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

Р. Скляр отметил, что железнодорожный паром - первый пусковой комплекс порта Курык - введен в эксплуатацию в 2016 году и его мощность составляет 4 млн тонн. Ввод второй фазы, который завершится в декабре текущего года, позволит осуществлять перевозку грузовых автомобилей и добавит еще 2 млн тонн пропускной мощности.

По словам спикера, в данное время на первой фазе организовано порядка 70 рабочих мест, более половины работников - местные жители, после ввода второй фазы, на объекте будут работать порядка 250 человек, при этом планируется привлекать в основном местные кадры.

«Пропускная способность паромного комплекса в порту Курык составляет 6 млн тонн. Данный паромный комплекс выгодно отличается своим местоположением, потому что там имеется возможность перевалки, в том числе и опасных грузов. Железнодорожная линия Боржакты - Ерсай, которая подходит к паромному комплексу также дает большую пропускную способность, поэтому мы рассчитываем, что вся паромная мощность уже к 2020 году будет практически на 90% использована», - отметил Р. Скляр.