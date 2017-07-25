В Актау в результате падения с 7-го этажа погибла женщина
25 июля 2017, 15:38
Обстоятельства происшествия выясняются.
Происшествие случилось в 33 доме 14 микрорайона Актау, сообщает "Лада".
Вызов в диспетчерскую станции скорой и неотложной медицинской помощи поступил 25 июля в 01:24. Об этом сообщила Оразгуль Сельбаева, статист станции скорой помощи.
Звонок, как рассказала статист, поступил от сотрудника полиции. Через минуту на место происшествия выехала бригада интенсивной помощи в составе врача и двух фельдшеров.
На момент прибытия бригады женщина, выпавшая с седьмого этажа, была без признаков жизни. Пульс на крупных сосудах отсутствовал. Диагноз — биологическая смерть в результате падения с седьмого этажа, - прокомментировала Оразгуль Сельбаева.
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