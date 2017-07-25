Савченко высказалась о ситуации в Украине, выругавшись матом 11 раз
25 июля 2017, 15:42
Видеоролик длится 20 секунд.
Украинский телеканал NewsOne опубликовал серию видеороликов, в которых политики высказывают своё мнение о событиях в стране «простыми словами», сообщает RT.
Так, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, говоря об украинской политике в рамках видеоролика, который длится 20 секунд, употребила нецензурную лексику 11 раз.
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