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Савченко высказалась о ситуации в Украине, выругавшись матом 11 раз

25 июля 2017, 15:42

Видеоролик длится 20 секунд.

Украинский телеканал NewsOne опубликовал серию видеороликов, в которых политики высказывают своё мнение о событиях в стране «простыми словами», сообщает RT.

Так, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, говоря об украинской политике в рамках видеоролика, который длится 20 секунд, употребила нецензурную лексику 11 раз.



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