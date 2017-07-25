50-летний манекенщик из Сингапура прославился из-за внешности 20-летнего
25 июля 2017, 15:49
Мужчина посвящает много времени спорту и придерживается правильного питания.
Житель Сингапура Чуандо Тан приобрел популярность в социальных сетях после того, как пользователи заметили, что он выглядит вдвое моложе своих лет, сообщает Lenta.ru.
50-летний мужчина работает манекенщиком. Он посвящает много времени спорту и придерживается правильного питания.
Как отмечает газета Daily Mail, несмотря на возраст, мужчина не страдает от морщин на лице и других несовершенств.
За обновлениями на странице Тана в Instagram следят около 220 тысяч пользователей. Манекенщик публикует различные кадры со знаменитостями, свои работы в качестве модели и регулярно загружает откровенные селфи.
Фото: @chuando_chuandoandfrey
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