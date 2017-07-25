В Астане в рамках ЭКСПО состоятся Дни культуры Жамбылской области

В рамках специализированной Международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане с 26 по 30 июля состоятся Дни культуры Жамбылской области. Для гостей города и астанчан регион приготовил множество культурно-массовых мероприятий , передает пресс-служба акима региона.





Дни культуры Жамбылской области откроются прибытием этнографического каравана в «Парк влюбленных» города Астаны 26 июля. Творческими коллективами жамбылцев будут представлены яркие концертные программы лучших артистов региона.





В целях ознакомления гостей и посетителей Международной выставки «ЭКСПО-2017» с историей древнего Тараза - торговым, культурным и духовным центром Великого Шелкового пути, 20 мая текущего года с историко-культурного центра «Древний Тараз» был торжественно отправлен этнографический караван «Ұлы Жібек жолы. Көне Тараздан асқақ Астанаға тарту».





Культурно - этнографический караван состоит из 25-ти груженных верблюдов, 46-ти лошадей, сопровождаемых караванщиками, 10-ти грузовых автомашин, 3–х автобусов с организаторами, людьми творческих профессий, медиками, сотрудниками МАИ и ЧС, всего 150 человек проехали более 1000 км.









В 10-ти населенных пунктах Жамбылской и Карагандинской областей участниками масштабной акции организовывались мероприятия, пропагандирующие международную выставку «ЭКСПО-2017». Устанавливались юрты, шатры и сцены, представлялись символизирующие самобытность разнообразные традиции и обычаи казахского народа, проводились национальные игры и оригинальные концертные программы.





Также областной историко-краеведческий музей организует передвижную выставку «Тараз – тарихтың алтын діңгегі», на которой будут выставлены более 300 эскпонатов, с времен сакского периода до образования Казахского ханства. Среди них культурно-бытовые ценные вещи, инсталяция «балбал», монеты разных периодов, найденных при раскопках, картины местных авторов художников.





Вечером того же дня в амфитеатре выставки «Экспо-2017» состоится праздничный концерт «Әуені әсем Әулие ата!».









В последующие дни жители и гости столицы увидят выступления коллективов областной филармонии с концертной программой «Әулиеатадан ән шашу», саунд-трек «Кыз Жибек» областного казахского драматического театра, концерт «Ғасырлар әуені» фольклорного ансамбля «Алатау», вечер песен «Бір әуен, бір өлең» с участием известных певцов и композиторов – Д. Танатарова, К.Нуртаса, К.Жунисова и И.Расылхан.





28 июля будут представлены хореографическая композиция «Көне Тараздан тағзым», творческий концерт «Жамбылым қандай тамаша!», концертная программа казахского национального интрументального оркестра областной филармонии «Күй керуені», областной айтыс акынов, концертная программа «Алатау сазы» и в завершении гала – концерт «Думанды елім!» с участием артистов области.





В театре Жастар» 27 июля покажут спектакли областного казахского драматического театра «Домалақ ене» А.Бекбосына, 28 июля «Ең жақсы еркек» С.Балгабаева, а также в Государственном академическом русском драматическом театре имени М.Горького постановка спектакля «Дон Жуан» Г.Фигейредона.





До 30 июля в этноауле на территории городского ипподрома «Казанат» разместятся деревня мастеров прикладного искусства, торговые точки «Восточный базар». В столицу приедут 25 лучших мастеров региона.





Кроме того, на территории ТРК «Хан Шатыр» пройдет творческий концерт «Жамбылым қандай тамаша!». Сюрпризом станет выступление известных исполнителей Казахстана, выходцев Жамбылской области.





Необходимо отметить, что не обойдется приезд в Астану без сельскохозяйственной ярмарки. На территории спорткомплекса «Қазақстан» аулиеатинский регион поделится своими экологически чистыми продуктами питания высочайшего качества. Сельхозярмарка состоится 29 - 30 июля.