Парень, сбежавший с 16-летней фехтовальщицей, погиб в горах Алматы
25 июля 2017, 16:10
Молодой человек погиб, самостоятельно пытаясь спуститься с горы.
Парня по имени Назар, с которым и обнаружили пропавшую накануне 16-летнюю алматинку Анастасию Смирнову, нашли сегодня в горах мертвым, передает Zakon.kz.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Ислам Угушев, обнаруживший их вместе в горах близ Алматы.
В ДВД города данную информацию подтвердили.
Парня обнаружили сегодня в 9:00, без признаков насильственной смерти. Назначены судебно-медицинские экспертизы, - сообщила руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Между тем в ДВД сообщили, что молодой человек подозревался в нанесении ножевыйх ранений своей близкой родственнице. Данное происшествие случилось 23 июля поздно вечером. Так же парень подозревался в краже крупной суммы денег.
24 июля Угушев писал, что когда Анастасию и Назара нашли, ребята пытались убежать и прыгнули с обрыва. Вследствие падения, девушка получила множественные травмы и была доставлена в больницу. После обследования врачи отпустили девушку домой. А парень скрылся в горах. Его поиски продолжались до сегодняшнего дня.
"Анастасия была найдена в горах, была с неким Назаром. Увидев сотрудников СОБ, они начали бежать и прыгнули вниз с горы. Ислам Угушев прыгнул вслед за Анастасией, дабы поймать ее, поймал, удержал, но пролетели по камням 15 метров. Ислам Угушев и Анастасия госпитализированы в БСМП", - говорится в записи на странице Угушева.
Фото РОСО
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