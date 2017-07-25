Парень, сбежавший с 16-летней фехтовальщицей, погиб в горах Алматы

Парня по имени Назар, с которым и обнаружили пропавшую накануне 16-летнюю алматинку Анастасию Смирнову, нашли сегодня в горах мертвым, передает передает Zakon.kz





Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Ислам Угушев, обнаруживший их вместе в горах близ Алматы.





В ДВД города данную информацию подтвердили.





Парня обнаружили сегодня в 9:00, без признаков насильственной смерти. Назначены судебно-медицинские экспертизы, - сообщила руководитель пресс-службы ДВД Алматы Салтанат Азирбек.





Между тем в ДВД сообщили, что молодой человек подозревался в нанесении ножевыйх ранений своей близкой родственнице. Данное происшествие случилось 23 июля поздно вечером. Так же парень подозревался в краже крупной суммы денег.





24 июля Угушев писал, что когда Анастасию и Назара нашли, ребята пытались убежать и прыгнули с обрыва. Вследствие падения, девушка получила множественные травмы и была доставлена в больницу. После обследования врачи отпустили девушку домой. А парень скрылся в горах. Его поиски продолжались до сегодняшнего дня.





"Анастасия была найдена в горах, была с неким Назаром. Увидев сотрудников СОБ, они начали бежать и прыгнули вниз с горы. Ислам Угушев прыгнул вслед за Анастасией, дабы поймать ее, поймал, удержал, но пролетели по камням 15 метров. Ислам Угушев и Анастасия госпитализированы в БСМП", - говорится в записи на странице Угушева.



