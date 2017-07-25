О безопасности оборудования для детских игровых площадок

Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017) был принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 года № 21 и вступает в силу по истечении 18 месяцев с даты его принятия.

Данный технический регламент распространяется на оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок, впервые выпускаемые в обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее - Союз) и размещенные на открытых территориях или в закрытых помещениях.

Настоящий технический регламент разработан в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, предупреждения действий, вводящих потребителей в заблуждение.

Информация о характеристиках и безопасной эксплуатации оборудования должна быть указана в паспорте. Паспорт оформляется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государства-члена на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого реализуется оборудование. Паспорт оборудования после ввода его в эксплуатацию хранится у эксплуатанта.

Оборудование и (или) покрытие, выпускаемые в обращение на рынке Союза, подлежат оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям других технических регламентов Союза, действие которых на них распространяется. Оценка соответствия оборудования и (или) покрытия требованиям настоящего технического регламента проводится в формах подтверждения соответствия и оценки технического состояния (технического освидетельствования).

Подтверждение соответствия оборудования и (или) покрытия требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме сертификации или декларирования соответствия.

Срок действия сертификата соответствия для оборудования и (или) покрытия, выпускаемых серийно, - не более 5 лет, для партии оборудования и (или) покрытия (единичного изделия) срок действия сертификата соответствия не устанавливается.

Срок действия декларации о соответствии при декларировании соответствия на серийный выпуск оборудования и (или) покрытия составляет не более 5 лет. Для партии оборудования и (или) покрытия (единичного изделия) срок действия декларации о соответствии не устанавливается.

После выпуска в обращение в течение назначенного срока службы аккредитованной (уполномоченной) организацией осуществляется оценка соответствия оборудования и (или) покрытия в форме оценки технического состояния (технического освидетельствования).

Порядок проведения оценки технического состояния (технического освидетельствования), а также порядок аккредитации (уполномочивания)

организации на проведение оценки технического состояния (технического освидетельствования) устанавливается законодательством государств-членов.

Маркировка оборудования и (или) покрытия единым знаком обращения продукции на рынке Союза. Оборудование и (или) покрытие, соответствующие требованиям настоящего технического регламента, а также требованиям других технических регламентов Союза, действие которых на них распространяется, и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, маркируются единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

Единый знак обращения продукции на рынке Союза наносится на каждую единицу оборудования и (или) покрытия любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы оборудования и (или) покрытия, а также приводится в прилагаемом паспорте. Допускаются нанесение единого знака обращения продукции на рынке Союза только на упаковку и его указание в прилагаемом паспорте, если знак невозможно нанести непосредственно на оборудование и (или) покрытие.

Маркировка оборудования и (или) покрытия единым знаком обращения продукции на рынке Союза свидетельствует о соответствии их требованиям всех технических регламентов Союза, распространяющихся на это оборудование и (или) покрытие и предусматривающих нанесение единого знака обращения продукции на рынке Союза.

Также необходимо отметить, что действие данного технического регламента не распространяется на:

1) оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок, произведенные и введенные в эксплуатацию до вступления настоящего технического регламента в силу;

2) спортивное оборудование и изделия, предназначенные для тренировок и занятий физической культурой, спортом и туризмом;

3) аттракционы, на которые распространяется действие технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 114;

4) игрушки.

Абенова Айжан Адилханкызы,

государственный инспектор

Департамента КТРМ МИР РК по г. Астане