Футболист, выживший в авиакатастрофе, вышел на поле

С помощью протеза голкипер совершил пробежку по домашнему стадиону.

Один из шести выживших в авиакатастрофе футболистов бразильского клуба "Шапекоэнсе" пытается вернуться в большой спорт. Вратарь бразильской команды Джексон Фольманн вышел на первую тренировку после трагедии , передает " , передает " Россия 24 ".





После катастрофы спортсмену ампутировали правую ногу, однако с помощью протеза голкипер совершил пробежку по домашнему стадиону.







