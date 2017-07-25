Футболист, выживший в авиакатастрофе, вышел на поле
25 июля 2017, 16:18
С помощью протеза голкипер совершил пробежку по домашнему стадиону.
Один из шести выживших в авиакатастрофе футболистов бразильского клуба "Шапекоэнсе" пытается вернуться в большой спорт. Вратарь бразильской команды Джексон Фольманн вышел на первую тренировку после трагедии, передает "Россия 24".
После катастрофы спортсмену ампутировали правую ногу, однако с помощью протеза голкипер совершил пробежку по домашнему стадиону.
Напомним, в ноябре 2016 года самолет с игроками команды "Шапекоэнсе", которая летела на финальный матч с колумбийским клубом "Атлетико Насьональ", врезался в гору. В этой авиакатастрофе погиб 71 человек, шестеро чудом выжили. Среди них – три футболиста, в том числе и вратарь Джексон Фольманн. Однако ему после катастрофы ампутировали ногу. Позже Джексон заявил, что намерен выступать в составе сборной Бразилии на Паралимпийских играх.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com