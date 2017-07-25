Доклад выступления Министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова на заседании Правительства РК

(г. Астана, 25 июля 2017)

Разрешите доложиться об основных итогах реализации Государственной программы «Нұрлы жол» (далее - Госпрограмма) за I-полугодие 2017 года.

Для реализации Госпрограммы в 2017 году за счет всех источников предусмотрено 484,2 млрд. тенге

Первое направление - развитие транспортно-логистической и индустриальной инфраструктуры

1) Для реализации 22-х основных автодорожных проектов республиканского значения в 2017 году из средств НацФонда и РБ предусмотрено 259,8 млрд. тенге.

Кроме того, дополнительно привлечены займы МФО на сумму 96,4 млрд. тенге, из которых на сегодня освоено 13,2 млрд. тенге.

В целом в т.г. строительством и реконструкцией планируется охватить 4,4 тыс. км и ввести в эксплуатацию 602 км.

2) Для развития логистических инфраструктур в 2017 году из средств НацФонда и РБ предусмотрено 55 млрд.тенге, из которых освоено 15 млрд.тенге. Данные средства предусмотрены для строительств второй фазы порта Курык и аэропорта г.Астана.

На реализацию 2-ой фазы паромного комплекса в порту Курык предусмотрено 50 млрд. тенге, из которых на 1 июля т.г. АО «КТЖ» освоено 15 млрд. тенге (РБ -

15 млрд. тенге). Работа ведется в соответствии с графиком строительно-монтажных работ.

Как вы знаете, 31 мая текущего года пассажирский терминал международного аэропорта г. Астаны введен в эксплуатацию.

Так, на строительство дополнительной инфраструктуры данного объекта в 2017 году из средств НацФонда выделено 5,0 млрд. тенге, освоение которых по плану финансирования предусмотрены в декабре текущего года.

Кроме того хотелось бы отметить, что строительство вторых путей на участке Алматы 1 - Шу в т.г. предусмотрено за счет собственных средств «АО «НК «КТЖ» в размере 9,3 млрд. тенге.

3) Для строительство инфраструктуры СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (далее - СЭЗ «НИНТ») в 2017 году предусмотрены средства в размере 7,7 млрд. тенге, освоение которых запланировано на ноябрь 2017 года.

На текущий момент ведутся строительно-монтажные работы, поставлены 4 газовые турбины, осуществляется поставка котлов утилизаторов, паровых турбин, конденсаторов воздушного охлаждения. Реализация проекта ведется в соответствии с графиком.

Второе направление - модернизация систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

На данное направление в 2017 году из средств НацФонд предусмотрено 53 млрд. тенге, что позволит в 2017-2018 годы построить и реконструировать порядка 1 248 км сетей.

По состоянию на 1 июля 2017 года согласно плану финансирования МИО были выданы бюджетные кредиты субъектам естественной монополии (СЕМ) в размере 29,3 млрд. тенге. СЕМ освоено 3,2 млрд. тенге.

Из запланированных на 2017 год 700 км построено 439 км сетей.

Третье направление - развитие инфраструктуры сферы образования

В 2017 году из средств Нацфонда предусмотрено 71,7 млрд. тенге на строительство 109 объектов образования.

По состоянию на 1 июля текущего года в местные бюджеты перечислено 30,4 млрд. тенге и освоены в полном объеме.

На сегодня в эксплуатацию введены 3 школы на 1 150 мест в Жамбылской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областях и 2 детских сада в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.

Четвертое направление - подведение недостающей инфраструктуры к объектам предпринимательства в рамках «ДКБ 2020»

На подведение недостающей инфраструктуры в 2017 году предусмотрены средства из Нацфонда в размере 10 млрд. тенге.

В рамках данных средств планируется профинансировать 22 проекта МСБ, занятых в секторах пищевой промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности, металлургии, производства строительных материалов, основных фармацевтических продуктов и мебели.

Согласно плану финансирования по итогам 1 полугодия из средств НацФонд предусмотрено 306,3 млн. тенге на проекты МСБ в Костанайской области, из которых освоено 297,6 млн. тенге.

Пятое направление - софинансирование проектов с МФО

Немаловажным направлением является софинансирование проектов с МФО.

На эти цели в 2017 году из средств НацФонд предусмотрено 27 млрд. тенге, из которых 7,7 млрд. тенге в соответствии с постановлением Правительства РК от 20 апреля 2017 года № 211 запланированы на реализацию 7 проектов. Это позволило привлечь инвестиции от МФО в размере 22,8 млрд. тенге.

До конца августа текущего года дополнительно будет распределено 8,8 млрд. тенге на софинансирование 12 проектов МФО.