«100 новых лиц Казахстана»: История успеха особенной пианистки Саиды Калыковой

Каждый казахстанец может принять участие в проекте, подав заявку на портале «100esim.el.kz» и поделиться своей историей успеха.

В Казахстане начинается реализация проекта «100 новых лиц», цель которого показать реальное лицо тех, кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан.





Напомним, что создать проект предложил Президент РК Нурсултан Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Уже существует специальный сайт 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. Отбирать 100 человек эпохи Независимости будет специально созданная рабочая группа.





Как отмечают представители инициативного движения «Бюро 100», данный проект и люди, которые в нем участвуют, и еще будут участвовать, несомненно, станут образцом для подражания нового поколения. Также проект окажет позитивное влияние на процесс формирования меритократического общества в Казахстане.





Zakon.kz будет публиковать подлинные истории рядовых граждан, истории их успеха и просит казахстанцев обратить на них внимание, и запомнить их славные имена.





Представляем историю молодого столичного музыканта Саиды Калыковой. Мы расскажем о ней, и как она стала кандидатом проекта.









Саида Калыкова - солист Государственной Академической филармонии Астаны, обладатель премии «Жан шуак» за вклад в развитие культуры Республики Казахстан.





Она родилась в 1985 году в Уральске в обычной семье. В 6 лет Саида пошла в казахскую школу №11 им.С.Сейфуллина. В 2002 г. с отличием окончила школу одновременно с музыкальной, а сделать это было, увы, непросто. На 9 году жизни, после перенесенной операции, девочка со стопроцентным зрением и абсолютным слухом перестала видеть. Лечение не давало результатов. Но Саида не сдалась и продолжила заниматься музыкой, в 12 лет она дала свой первый музыкальный концерт. А в 15 лет у нее уже появились первые наброски собственных музыкальных произведений.





Как призналась девушка, тогда ей было очень трудно, хотелось быть наравне со своими сверстниками, и она старалась изо всех сил. Плакала, но делала, спотыкалась, но шла вперед.





- Мне, конечно помогали. Очень много добрых людей встречалось и встречается мне на пути. Конечно, были и те, кто не принимал, не верил в меня. И в музыкальной школе, и в колледже не верили, что я могу стать артисткой. И сами преподаватели сейчас признаются, что даже не думали, что у меня получится. Но я справилась, благодаря своим родным, близким, и своей силе воли -









После школы Саида поступила в музыкальный колледж им. Курмангазы в Уральске. Она с отличием окончила его и 2006 году поступила в Казахский национальный университет искусств в городе Астана. Саида поступила, набрав 116 баллов из возможных 120, второй по баллу в группе, поразив при этом членов приемной комиссии. Однако зрение так и вернулось. Но это не сломило юное дарование.





На втором курсе университета она поехала на мастер-класс в итальянский город Киоджи. Это городок на севере Италии неподалеку от Венеции. По программе школы она участвовала в конкурсе в Сан - Бартоломео и заняла второе место. После конкурса профессор из Германии пригласил ее к участию в закрытом конкурсе в Румынию, куда едут только по приглашению. Это был конкурс пианистов-композиторов, где исполняются произведения собственного сочинения. На последнем курсе КазНУИ, она получила грант на стажировку в Италии, прошла обучение итальянскому языку. В 2011 году Саида стала обладателем республиканской стипендии «Болашак» и самостоятельно по приглашению ректора поступила в консерваторию им. Л. Керубини во Флоренции, в магистратуру старейшего музыкального вуза.





Талантливая девушка блестяще защитила две научные работы на итальянском языке по Бетховену и Дебюсси и с особым отличием «Laude» закончила магистратуру, получив степень Академика музыки. Впервые в истории выпускница магистратуры в качестве итогового экзамена отыграла два больших концерта — сольную программу в полном объеме, как и все магистранты, а также концерт с оркестром. После ей поступали предложения остаться в Италии. Но Саида возвратилась в Казахстан. И в 2010 она с отличием окончила университет.





Вернувшись на родину, она дала свой концерт в сопровождении Государственного симфонического оркестра в филармонии акимата Астаны и в стенах альма-матер – в «Шабыте». С этого дня Саида дает сольные концерты, как в Казахстане, так и в России и Италии.





В 2011 г - 2014 г по программе "Болашак" Саида окончила магистратуру во Флоренции (Италия) со знаком особого отличия "Laude", получила ученую степень Академик музыки. Сейчас Саида солистка Государственной академической филармонии г. Астана.









На сегодняшний день у нее 15-20 собственных произведений. Она в совершенстве владеет казахским, русским, английским, итальянским языками, а испанский и французский знает на разговорном уровне.





Нам она рассказала, что активно участвует в общественной жизни страны, дает благотворительные концерты и у нас, и по всему миру, сотрудничает с фондами «Дара», «Солнечный мир» и коррекционным центром №2 г. Астаны в проведении благотворительных мероприятий.





Для Саиды, по ее словам, это важно.





- Мне нравится делать приятное другим, особенно тем, кто нуждается, но не может позволить себе прийти на платный концерт. Два года назад, например, я участвовала в благотворительной акции в рамках МузТВ и зрителями были совсем маленькие дети. Мы выступали с Дианой Гурцкой. И они так хорошо нас принимали, так слушали внимательно, так нас радовали. Очень было приятно выступать перед ними .





Саида рассказала, что участвует в проекте «100 новых лиц», чтобы подать пример другим пока еще неизвестным талантливым ребятам, которые испытывают какие - то жизненные трудности.





- Мой пример, мне кажется, должен вдохновлять людей на то, чтобы они не опускали руки. Несмотря на все преграды, нужно идти вперед, бороться за право быть собой, за право быть счастливым, добиться успеха в своем деле





Но хочется напомнить, что за успехом стоит большой труд, не все это выдерживают, но человек, который достигает успеха, ему честь и хвала, потому это, несомненно, сильный во всех отношениях человек. Нет ни одного успешного человека, который легко достиг своей цели. Я знаю это по себе и призываю людей стремиться к лучшему и быть счастливыми. Мой девиз по жизни: «Счастливым нужно быть сейчас».





Краткая справка о С. Калыковой:





- Лауреат Республиканских и Международных конкурсов: «Giovanni Talenti» Италия - 2008 г., «Шаг навстречу» - Россия - 2009 г.;

- Конкурс пианистов - композиторов им. К. Филча (2009г.)

- Сольные концерты в Казахстане, России, Италии - 14.

- Концерты с оркестрами: - Санкт-Петербург 2009 с симфоническим оркестром под управлением Юрия Темирканова.

- Флоренция (Италия) - 2014 г. с симфоническим оркестром театра «Pergola» - дирижер Алессандро Пинсаути.

- Астана 2014 г. – с симфоническим оркестром Государственной филармонии, дирижер Ерлан Бактыгерей.

- Астана 2016г. – с казахскими народными инструментами, дирижер Нурлан Хамзин. - Участие в около 60 концертах, в т.ч. в 10 благотворительных.



