Назначен вице-министр сельского хозяйства РК

С 2017 года Курманов является советником Министра сельского хозяйства РК.





Курманов Рустем родился 17 июля 1981 года в Северо-Казахстанской области. В 2003 году окончил с отличием Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, по специальности: «Экономист-менеджер в отраслях АПК». Кандидат экономических наук.





Трудовую деятельность начал в мае 2003 года на государственной службе с должности ведущего специалиста.





2009 — 2011 гг. начальник управления развития агропродовольственных рынков Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков Министерства сельского хозяйства РК.





2011 — 2013 гг. директор Департамента инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства РК.





2013 — 2015 гг. Председатель комитета Ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.





2015 — 2016 гг. Руководитель Секретариата Комитета АПК Национальной палатой предпринимателей РК.





2016—2017 гг. Управляющий директор – Директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен».





2017 г.г. Советник Министра сельского хозяйства РК.



