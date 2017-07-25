Российская цирковая гимнастка сорвалась с высоты на гастролях в Швейцарии

Воздушная гимнастка из России получила серьезные травмы, сорвавшись с высоты четырех метров во время циркового выступления в швейцарском Люцерне

Инцидент произошел во время вечернего представления швейцарского цирка Knie, который находится на гастролях в Люцерне, в понедельник. Акробатка из российского дуэта "Жажда полета" Мальвина Абакарова сорвалась с высоты четыре метра, выполняя трюк.





В коммюнике цирка сообщается, что артистка была госпитализирована с переломами запястий обеих рук и вывихом локтевого сустава.



