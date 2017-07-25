Российская цирковая гимнастка сорвалась с высоты на гастролях в Швейцарии
25 июля 2017, 16:43
Артистка была госпитализирована с переломами запястий обеих рук и вывихом локтевого сустава.
Воздушная гимнастка из России получила серьезные травмы, сорвавшись с высоты четырех метров во время циркового выступления в швейцарском Люцерне, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел во время вечернего представления швейцарского цирка Knie, который находится на гастролях в Люцерне, в понедельник. Акробатка из российского дуэта "Жажда полета" Мальвина Абакарова сорвалась с высоты четыре метра, выполняя трюк.
В коммюнике цирка сообщается, что артистка была госпитализирована с переломами запястий обеих рук и вывихом локтевого сустава.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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