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Российская цирковая гимнастка сорвалась с высоты на гастролях в Швейцарии

25 июля 2017, 16:43

Артистка была госпитализирована с переломами запястий обеих рук и вывихом локтевого сустава.

Воздушная гимнастка из России получила серьезные травмы, сорвавшись с высоты четырех метров во время циркового выступления в швейцарском Люцерне, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время вечернего представления швейцарского цирка Knie, который находится на гастролях в Люцерне, в понедельник. Акробатка из российского дуэта "Жажда полета" Мальвина Абакарова сорвалась с высоты четыре метра, выполняя трюк.

В коммюнике цирка сообщается, что артистка была госпитализирована с переломами запястий обеих рук и вывихом локтевого сустава.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков


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