Промышленный альпинист сорвался с высоты на левобережье Астаны
25 июля 2017, 16:43
Мужчина сорвался примерно с высоты пяти метров, работая в ЖК по улице Конаева.
Промышленный альпинист попал в больницу с травмами после падения с высоты в Астане, сообщили в пресс-службе столичного ДВД.
Случай произошел во вторник около 12 часов дня.
"Промышленный альпинист, 1988 года рождения, работающий на одном из ТОО, выполнял работу на улице Конаева и сорвался с высоты пяти-шести метров", — сообщили в полиции.
Мужчину госпитализировали с различными травмами. В настоящее время проводится проверка.
В мае этого года с крыши отеля Rixos в Алматы упал альпинист Василий Литвинов. Он скончался на месте. Трагическая гибель профессионала высокого класса, который почти 15 лет занимался промышленным альпинизмом, вызвала состояние шока у всех, кто был знаком с 41-летним Василием.
Источник Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Болат Шайхинов
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