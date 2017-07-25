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Пропавшие в Египте казахстанские студенты нашлись, угрозы их жизни и здоровью нет - МИД РК

25 июля 2017, 16:48

Студентов задержали правоохранительные органы Египта и сейчас они находятся на территории этой страны.

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков сообщил, что появились предварительные результаты поиска нашими дипломатами пропавших без вести казахстанских студентов в Египте, передает Zakon.kz

Согласно только что полученной достоверной информации, шестеро казахстанских слушателей языковых курсов в Каире были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Угрозы их жизни и здоровью нет.

В данный момент, по словам Жайнакова, посольство Казахстана в Каире добивается официального ответа от египетской стороны о причинах задержания наших граждан, месте и условиях их содержания.

"В ближайшее время состоится встреча посла Казахстана с заместителем министра иностранных дел Египта по данному вопросу. Дополнительная информация будет представлена позднее по итогам переговоров с египетской стороной. Хотел бы добавить, что данный вопрос находится на особом, постоянном контроле руководства Министерства иностранных дел Казахстана", - написал представитель МИД на своей странице в Facebook

Напомним, что шестеро граждан Казахстана – учащихся языковых курсов в Каире перестали выходить на связь с родственниками 20 июля.
Пропавшие студенты проживали в Каире в одной квартире. Двое из них прибыли в Египет 11 июля, остальные учились там с начала года. Посольство Казахстана в Каире приступило к установлению месторасположения студентов накануне. была направлена нота в МИД Египта с просьбой оказать содействие в поисках.

Фото: Kursiv.kz

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