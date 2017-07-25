Пропавшие в Египте казахстанские студенты нашлись, угрозы их жизни и здоровью нет - МИД РК

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков сообщил, что появились предварительные результаты поиска нашими дипломатами пропавших без вести казахстанских студентов в Египте





Согласно только что полученной достоверной информации, шестеро казахстанских слушателей языковых курсов в Каире были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Угрозы их жизни и здоровью нет.





В данный момент, по словам Жайнакова, посольство Казахстана в Каире добивается официального ответа от египетской стороны о причинах задержания наших граждан, месте и условиях их содержания.



