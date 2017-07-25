Начальник управления госдоходов в Сатпаеве тайно наблюдал за своими подчиненными

Он просверлил в потолочном покрытии отверстие и установил там камеру.

Дело еще одного налоговика сегодня рассматривал дисциплинарный совет. В этом случае «проштрафился» руководитель управления госдоходов по Сатпаеву, пишет пишет "Новый вестник"





Мылтыкбай Серикбаев просверлил в «потолочке» дыру, установил там миниатюрную камеру и скрыл все следы ремонта. Запись в кабинете, где трудились его подчиненные, шла круглосуточно. При этом сотрудники управления не знали, что за ними каждую минуту следят.





Потом все видеозаписи автоматически заливались на рабочий компьютер Серикбаева. Неизвестно сколько времени уходило у чиновника на то, чтобы просмотреть видео. И как начальник это все совмещал со своими прямыми обязанностями. О «ремонте потолка» проведало управление внутренней безопасности областного департамента госдоходов. В отношении любопытного начальника начали служебное расследование.





-У меня вопрос, а чем мотивировалась установка этой видеокамеры, — поинтересовалась член совета Гульнар Курбанбаева.





Он объяснил свой поступок тем, что у него была информация о том, что его подчиненные берут деньги и подарки от налогоплательщиков, — пояснил докладчик. -Он хотел подтвердить свои доводы и поэтому поставил камеру.





Мылтыкбай Серикбаев приехал на дисциплинарное слушание лично. Подтвердил, что действительно установил камеру в кабинете. Делал все это из лучших побуждений и якобы не знал, что так поступать нельзя. Хотел предупредить о нововведении коллег, но не успел.





-Если бы камера была установлена на видном месте — это один вопрос. Значит можно было бы поверить словам, что он хотел предупредить коллег. Но если стационарную камеру он установил скрытым образом, то это уже совсем другой разговор, — рассуждал председатель совета.





-Камера была установлена скрытно, — пояснили в управлении внутренней безопасности департамента.





-Если это так, тогда чиновник нарушает не просто процедуру установки. Если были какие-то подозрения, то любой гражданин обязан обратиться в соответственные органы с жалобой. Они бы провели оперативные действия, расследование по факту коррупции, — возмущалась Гульнар Курбанбаева. — Возможно с разрешения этих органов и установили бы камера.





-Налицо нарушение всех конституционных прав людей, — заявил еще один член совета.





Мылтыкбаю Серикбаеву объявили строгий выговор.





Евгения Вологодская