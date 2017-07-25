Назначен вице-министр сельского хозяйства РК

Постановлением Правительства РК Курманов Рустем Жомартович назначен вице-министром сельского хозяйства РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба МСХ РК.

Курманов Рустем родился 17 июля 1981 года в Северо-Казахстанской области. В 2003 году окончил с отличием Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, по специальности: «Экономист-менеджер в отраслях АПК». Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в мае 2003 года на государственной службе с должности ведущего специалиста.

2009 — 2011 гг. начальник управления развития агропродовольственных рынков Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков Министерства сельского хозяйства РК.

2011 — 2013 гг. директор Департамента инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства РК.

2013 — 2015 гг. Председатель комитета Ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.

2015 — 2016 гг. Руководитель Секретариата Комитета АПК Национальной палатой предпринимателей РК.

2016—2017 гг. Управляющий директор - Директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен».

2017 г.г. Советник Министра сельского хозяйства РК.