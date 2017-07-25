Именем судьи Хайруллиной назвали улицу в селе Актюбинской области

Председатель судебной коллегии по гражданским делам областного суда Ермек Канапиев и супруг Кании Хайруллиной - Амангелды Ахметов торжественно разрезали ленту новой экспозиции.

Именем судьи Кании Хайруллиной названа улица в селе Карауылкелды - районном центре Байганинского района Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.





Председатель судебной коллегии по гражданским делам областного суда Ермек Канапиев и супруг Кании Хайруллиной - Амангелды Ахметов торжественно разрезали ленту новой экспозиции.









В церемонии открытия мемориальной доски также приняли участие председатель районного суда Жанас Куанышев, прокурор района Айдос Абилаким, и.о. акима района Базарбек Боранбай, секретарь районного маслихата Бактыгерей Турлыбай, аким Карауылкелдинского сельского округа Сайлау Жубан, руководители госучреждений, родственники К.Хайруллиной и жители района.

Е.Канапиев от имени председателя областного суда Мұратғали Әкетая поздравил присутствующих со знаменательным событием - открытием памятника на улице названной в честь судьи Кании Хайруллиной. С поздравительной речью также выступили секретарь районного маслихата Бактыгерей Турлыбай, аким Карауылкелдинского сельского округа Сайлау Жубан, родственники Кании Хайруллиной.





Участники мероприятия торжественно возложили цветы к памятнику.





В этот же день в районном музее состоялся вечер и открылась специализированная экспозиция, посвященные Кании Хайруллиной.

Вниманию посетителей был предложен документальный фильм о судье.





Кания Усеновна Хайруллина родилась 21 апреля 1950 года в Кызылбулакском аулсовете Байганинского района Актюбинской области.

В 1966 году Кания Хайруллина окончила среднюю школу в пос. Жаркамыс.

Сразу после окончания в 1976 году юридического факультета КазГУ, благодаря безупречным личным качествам, избрана судьей.

1976-1978 гг – председатель Мангистауского районного суда Мангышлакской области,

1979-1983 годы – судья Шевченковского городского суда,

1983-1988 годы заместитель председателя Тургайского областного суда,

1988-1996 годы судья гражданской коллегии Алматинского городского суда,

1995-1996, 2002 годы председатель гражданской коллегии Алматинского городского суда,

1997-2001 годы судья уголовной коллегии Алматинского городского суда,

С 2003 г. до последних дней (май 2009 года) судья надзорной коллегии, судья апелляционной коллегии Алматинского городского суда.





К.Хайруллина внесла огромный вклад в развитие судебно-правовой системы Республики Казахстан, становление ювенальной юстиции, являясь Национальным экспертом по проектам института судебных заседателей и ювенальной юстиции. Активно участвовала в подготовке и реализации судебно-правовой реформы РК, принятии ряда законов, касающихся прав и статуса судей, улучшения условий работы и обеспечения судей. Принимала участие в подготовке и воспитании молодых судей, возглавляла дисциплинарно-квалификационную коллегию, комиссию по судейской этике.

К.Хайруллина вела научную деятельность, используя свой богатейший практический опыт, опубликованы ряд научных статей, принимала участие в международных проектах, конференциях и семинарах.

В 2007 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Вела преподавательскую работу в Институте правосудия Академии государственного управления при Президенте РК, в университете имени Д.Кунаева, КазГЮА, курсах повышения квалификации судей.

В 2003 г. признана «Лучшей судьей года» РК, награждена Почетными грамотами Верховного Суда, Министерства юстиции, в 2004 году почетным знаком «Уш би» Союза судей. В 2007 году за значительный вклад в правовую реформу, активную общественную деятельность Указом Президента К.Хайруллина награждена орденом «Курмет».







