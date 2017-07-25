Вован и Лексус разыграли главу Минэнерго США от имени Гройсмана

Американский чиновник в разговоре, упомянул вопрос антироссийских санкций. Он заверил, что на данный момент администрация "полностью поддерживает" ограничения в отношении России.



Перри также затронул вопрос о предполагаемых российских кибератаках на Соединенные Штаты. Он не стал напрямую подтверждать, что Москва пыталась взломать сети энергетической системы США, заявив, что "в мире есть много людей, которые пытаются проникнуть в различные системы".





"Я бы не удивился, если бы в такие действия были вовлечены и люди в России", — добавил американский министр.





Кроме прочего, он высказался против проекта сооружения газопровода "Северный поток-2".



