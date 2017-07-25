Казахстан и Сингапур работают над Соглашением о свободной торговле между странами

Казахстан и Сингапур работают над Соглашением о свободной торговле между странами. Об этом сегодня во время празднования национального дня в рамках ЭКСПО-2017 рассказал Старший государственный министр торговли и промышленности доктор Ко По Кун, передает корреспондент Zakon.kz.

«У нас подписано соглашение об избежании двойного налогообложения. Недавно мы заключили двустороннее соглашение об инвестициях, которое даст потенциальным инвесторам уверенность и определенность в отношении своих капиталовложений на рынках двух стран».

Он напомнил, что Сингапур даже при отсутствии месторождений является важным игроком в нефтяной и газовой промышленности.

«Остров Джуронг стал крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим центром химического профиля. А Сингапур является одним из ведущих центров торговли нефтью и сжиженным природным газом в Азии. Также мы экспериментируем в сфере энергетики, тестируем новые идеи по энергетической безопасности, экономической конкурентоспособности и экологической устойчивости».

Вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров, в свою очередь сказал, что казахстанцы очень тепло относятся к Сингапуру.

«Нас многое объединяет. Как и Сингапур Казахстан многонациональное, многоконфессиональное государство. Мир, религиозная и этническая толерантность — это наша визитная карточка. Исключительный опыт Сингапура, из маленькой красной точки на карте стал наглядным пособием для многих развивающихся стран. Как выйти из третьего мира в первый. Многие казахстанские реформы также основываются на успешном опыте Сингапура, так, например, наш главный фонд развития «Самрук Казына» создан по образу сингапурского фонда».

По окончании официальной части артисты Сингапура показали постановку о пути развития и становления своей страны.

Татьяна Ковалева