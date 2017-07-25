Айгуль Кыдырбаева: В работе судебной системы предполагаются серьезные изменения

На брифинге, посвященном отправлению правосудия за первое полугодие, который прошел сегодня в СЦК, председатель специализированной коллегии Верховного суда РК Айгуль Кыдырбаева рассказала об основных достижениях судебной системы в рамках Плана Нации и работе возглавляемой ею коллегии, сообщает Zakon.kz





Верховный суд за два последних года осуществил кардинальные меры по глубокой модернизации судебной системы.





Первое - переход от пятиуровневой судебной системы к трехуровневой. По мнению спикера, это усилило роль каждой инстанции и ускорило окончательное вступление в силу судебного решения. Так, за отчетный период вдвое сокращен срок прохождения гражданских дел в судах. 62,5% дел рассматриваются посредством упрощенного производства. Значительно возросло приказное производство, применение альтернативных способов разрешения спора и медиации. На 43% выросло число уголовных дел, рассмотренных в согласительном производстве, в 3,5 раза – в сокращенном порядке.





Второе - формирование высокопрофессионального судейского корпуса. Существенно ужесточены квалификационные требования и механизмы отбора кандидатов на судейские должности. До 30 лет увеличен возраст кандидатов в судьи. 191 кандидат отобран и назначен на должность судьи местных судов в текущем году по новым правилам.





Претерпело реформирование Судебное жюри, его квалификационная комиссия провела в этом году оценку профессиональной деятельности 140 судей. В прошлом году эту процедуру прошли порядка 1220 судей. Таким образом, основная часть прошедших аттестацию судей подтвердила свою профессиональную компетентность.





Системную работу по проведению отбора кандидатов в судьи в качестве самостоятельного госоргана ведет Высший Судебный Совет.





При Верховном суде успешно функционирует Академия правосудия, которая позволяет оптимизировать учебный процесс и судебную практику, обеспечивает высокий уровень повышения квалификации судей, совершенствуя научно-исследовательскую работу. В этом году состоялся первый выпуск магистрантов Академии из 53 человек.





Третье - проведены законодательные реформы. В рамках проведенных конституционных реформ внесены изменения в 46 законов и 7 кодексов, в том числе в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».





Целый ряд поправок внесены в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Значительная их часть напрямую касается вопросов отправления правосудия.





Поправками в ГПК расширена подсудность инвестиционных споров между судом города Астаны и Верховным судом. Увеличен с одного до двух месяцев срок рассмотрения инвестиционных споров в апелляционной инстанции.





Как сообщила далее Айгуль Кыдырбаева, серьезные изменения предполагаются в работе судебной системы в рамках предстоящей модернизации уголовного процесса и иных аспектов правоохранительной деятельности. Ожидаемая поэтапная модернизация уголовного процесса касается дальнейшего расширения судебного контроля; упрощения производства по уголовным проступкам и повышения состязательности процесса и укрепления института адвокатуры.





Верховный суд, проанализировав международный опыт, внес свои предложения по комплексному совершенствованию института представительства в суде. Этот вопрос предварительно был проработан на заседании Международного Совета.





Четвертое – в результате проведенных реформ обеспечено доверие населения к судам на достаточно высоком уровне. Об этом говорят результаты соцзамеров. Так, согласно мониторингу Института Демократии, за последние 6 лет укрепилось доверие населения к Верховному суду с 67,6% респондентов (в 2010) до 75,4% (2016). Эти результаты практически совпадают с итогами социсследований, проведённых в 2015 году ПРООН (доверие – 71,4%), а также собственным анализом Верховного суда в 2016 году (доверие - 74,4%). Эти показатели близки к данным ведущих зарубежных стран.





С апреля текущего года в «Судебном кабинете» действует сервис «Внешняя оценка судов». Первые результаты показали высокий уровень удовлетворенности участников судопроизводства уровнем проведения судебных разбирательств (98%).





Исследования с участием анонимных респондентов также показывают хорошие результаты. В период с 17 по 28 июня текущего года НИИ «Общественное мнение» проведено анкетирование 2500 участников судебных процессов. Предварительные итоги опроса показали, что дана в целом положительная оценка организации работы судов и судебного персонала, а также электронному правосудию. Положительные сдвиги в общественной оценке, безусловно, являются итогом реализации важных реформ, быстро и комплексно проведённых в судебной системе за последние 2-3 года.





Председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда также подробно остановилась на основных показателях судопроизводства по рассмотрению инвестиционных споров и административных дел. Как известно, с момента функционирования в Казахстане самостоятельного инвестиционного судопроизводства прошло полтора года. За это время наработаны определенный опыт и практика. В отчетном периоде в производстве Верховного суда и специализированного состава суда города Астаны находились 68 исковых заявлений по инвестиционным спорам.





С вынесением решения рассмотрены 20 дел, или 69% заявлений и дел, из них 6 (1) или 30% разрешено в пользу инвестора.





Для рассмотрения в апелляционном порядке в Верховный суд поступило 30, рассмотрено 26 гражданских дел. По всем 30 делам, инвесторы являются иностранными юридическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан.





По содержанию споры по поступившим для рассмотрения в апелляционном порядке делам, в основном связаны с оспариванием решений и действий (бездействия) уполномоченных государственных органов, в том числе налоговых органов - 53,2%, в области экологии – 30%, энергетики - 10%, индустриального развития и промышленной безопасности и естественных монополий и защите конкуренции – по 3,5%.





По итогам выявленных проблемных вопросов в ходе рассмотрения дел внесены предложения о корректировке норм ГПК в части подготовки и сроков рассмотрения дел по инвестиционным спорам, а также их подсудности. Расширен и уточнен круг инвесторов, имеющих право обратиться в Верховный суд и в суд города Астаны.





Соответствующий закон подписан главой государства 11 июля этого года. Кроме того, в 2018 году планируется разработка и принятие соответствующего нормативного постановления Верховного суда, сообщила судья.

Говоря о удопроизводстве по административным делам, она отметила, что в целом по республике в производстве судов в первом полугодии находились 176 368 административных дел, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2016 года (180 213). Количество рассмотренных дел соответственно также незначительно сократилось (на 2,8%).





Вместе с тем, в части назначения административных взысканий увеличилось количество лиц, привлеченных к административному штрафу на 4%. Одновременно применение административного ареста сокращено на 9%, лишение специального права почти на 16%. Такая практика соответствует принятому курсу на гуманизацию административных взысканий и расширению сферы применения штрафов вместо ареста.





В кассационном порядке Верховным судом рассмотрены 38 административных дел в отношении 38 лиц, поступивших по протестам прокурора.





Уменьшение общего числа поступивших в Верховный суд административных дел и незначительный удельный вес отмененных и измененных судебных актов в целом свидетельствует, что основная масса административных дел находит свое окончательное разрешение на уровне судов первой и апелляционной инстанций.





Судья особо отметила, что со второго полугодия этого года законодательно впервые предусмотрена возможность подачи в Верховный суд ходатайств о внесении представления о пересмотре судебных актов по делам об административных правонарушениях. Ранее такой порядок был предусмотрен только по протесту прокурора.





Основаниями к пересмотру в кассационном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях являются случаи, когда: исполнение принятого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и безопасности Республики Казахстан; принятое постановление нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы; принятое постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами, уполномоченными органами (должностными лицами) норм права.





Определенная работа проведена в рамках Международного совета при Верховном суде, подчеркнула Айгуль Кыдырбаева. По ее словам, в этом году в состав Совета были дополнительно включены международные эксперты по уголовному праву. Активизировать деятельность Совета поручено главой государства на прошедшем в ноябре 2016 года VII съезде судей. В связи с этим, значимые мероприятия были предусмотрены Планом работы Совета на 2017 год. В него вошли такие важные направления, как изучение международного опыта регулирования представительства интересов в суде; вопросы применения прецедентного права и перспективы его внедрения в национальное законодательство, а также вопросы дальнейшего расширения полномочий следственных судей.





На прошедшем 26 мая текущего года очередном заседании Совета рассмотрен международный опыт по регулированию представительства интересов в суде, а также по применению и исполнению уголовного наказания в виде штрафа. Рабочей группой в составе членов Совета и судей Верховного суда предварительно изучен опыт регулирования института представительства в Германии, Латвии, США, Великобритании, Австралии, Канаде, Корее и России.





Предлагаемые реформы, связанные с регулированием деятельности по предоставлению юридической помощи и юридических услуг в Республике Казахстан, реорганизации системы подготовки юристов, рекомендовано проводить поэтапно на системной основе с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Рекомендации в качестве информации направлены в Администрацию Президента, Парламент и Министерство юстиции, проинформировала Айгуль Кыдырбаева.





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