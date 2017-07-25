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Россияне ознакомились с работой ситуационного центра Астаны

25 июля 2017, 17:18

Андрей Лукин рассказал российской делегации, как в казахстанской столице обеспечивают порядок во всех сферах жизни города.

Заместитель акима города Астаны провел встречу с заместителем губернатора Челябинской области Русланом Гаттаровым и руководителем Управления экономического развития Антоном Бахаевым на площадке ситуационного центра акимата города Астаны, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города Астаны.

Андрей Лукин показал своему российскому коллеге работу специалистов и провел экскурсию по ситуационному центру.

– Здесь находится операционный зал видеонаблюдения. К его работе подключены около 3000 видеокамер. Сейчас в городе идет работа по подключению всех камер города: к концу года их будет около 13 тысяч, – рассказывает заместитель акима города Астаны.

Всего в работе центра задействованы около 100 сотрудников.

– Наши операторы – это штатные сотрудники органов внутренних дел. Помимо прочего, у нас также работают горожане из числа незанятых. С помощью Центра занятости населения мы размещаем вакансии и предлагаем работу у нас. Задача таких сотрудников – найти нарушения городской инфраструктуры. Они выявляют неполадки и сообщают о них: это могут быть открытые люки, бродячие собаки, незаконная реклама. Всего в регламенте предусмотрено 350 нештатных ситуаций. Их и должны выявить операторы за 8-часовую смену. Каждый день мы стараемся поощрять наиболее активных из них: вручаем билеты на концерты и выставки. Такая своего рода ежедневная мотивация, которая стимулирует состязательность, – говорит Андрей Лукин.

В ситуационном центре также располагается специальная аналитическая группа из числа представителей столичных управлений и департаментов. Их задача – оперативно реагировать на происшествия в столице.

– Смысл в том, чтобы сотрудники управлений города могли сразу дать поручения подотчетным структурам на устранение неполадок, – комментирует заместитель акима. – На устранение каждого нарушения отведено определенное регламентное время в зависимости от сложности ситуации.



Российскую сторону также познакомили с работой городской службы «109»:

– Мы работаем по более чем 300 направлениям. Это не только обращения горожан по каким-то экстренным или нештатным ситуациям, но и вопросы по работе городских организаций: справочная информация, адреса, телефоны, контакты. За шесть месяцев зафиксировано около 39 тысяч обращений. Все звонки, поступающие к нам, записываются, – рассказывают сотрудники службы.

– Выходит, служба «109» – это универсальный телефон города, – комментирует замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

– Да. Звонок по короткому номеру доступен для казахстанских мобильных операторов. Иностранцы обращаются по телефону: 8 800 300 3535. Это call-центр для зарубежных гостей столицы. Здесь работают сотрудники на казахском, русском, турецком, английском, французском и китайском языках, – говорит Андрей Лукин.

Основная цель создания ситуационного центра – оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации во всех сферах жизни города в любое время суток: это транспорт, медицина, правопорядок, коммунальное хозяйство и т. д.

Создание ситуационного центра было приурочено к проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане. После закрытия выставки центр продолжит работу в штатном режиме.

Фото: astana.gov.kz

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