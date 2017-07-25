В СЦК состоялся брифинг «Об итогах отправления правосудия за первое полугодие 2017 года»

Сегодня в Службе центральных коммуникаций состоялся брифинг по теме: «Об итогах отправления правосудия за первое полугодие 2017 года».

В мероприятии в качестве спикеров приняли участие председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева, судьи Верховного Суда Ербол Рахимбеков, Елена Максюта и Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Нурсерик Шарипов.

Открывая брифинг, А.Кыдырбаева отметила, что реформа судов, заложенная в рамках Плана Нации, состоялась. Суды перешли к трехуровневой системе отправления правосудия, значительно усилены требования к кандидатам и действующим судьям. Анализ статистики показал, что проведенные реформы позитивно повлияли на работу судов: их деятельность в новых правовых условиях стала более эффективной.

А.Кыдырбаева также особо отметила, что в реализацию конституционных поправок внесены изменения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». В связи с этим до 30 лет увеличен возраст кандидатов в судьи. Уточнён порядок получения участниками конкурса на судейские должности заключений пленарного заседания. Внесены изменения, касающиеся решений, выносимых Судебным жюри.

Высшим судебным органом инициированы поправки в Гражданский процессуальный кодекс, которые расширили подсудность инвестиционных споров между судом города Астаны и Верховным Судом. Увеличен с одного до двух месяцев срок рассмотрения инвестиционных споров в апелляционной инстанции. Значительно сокращено участие прокуроров в гражданском процессе.

В текущем году предстоит модернизация системы уголовного судопроизводства и органов уголовного преследования, что приведет к серьезным изменениям в судебной системе.

«В целом можно отметить, что работа судов в новых условиях позитивно воспринята независимыми экспертами, участниками процесса и населением», - отметила А.Кыдырбаева. Так, согласно результатам мониторинга Института Демократии за последние 6 лет уровень доверия населения страны к Верховному Суду возрос с 67,6% до 75,4%. В целом можно сказать, что эти результаты практически совпадают с замерами, проведёнными в 2015 году ПРООН (доверие - 71,4%).

В новых условиях осуществляет деятельность и Судебное жюри. В текущем году оценена профессиональная деятельность 140 судей. В этом году состоялся первый выпуск Академии правосудия. 53 выпускника получили степень магистра права.

Она также рассказала об итогах по инвестиционным спорам. Всего в 1 полугодии 2017 года в Верховный Суд и суд г.Астаны для рассмотрения по правилам суда первой инстанции поступило 68 исковых заявлений по инвестиционным спорам, в том числе в Верховный Суд - 2. С вынесением решения рассмотрено 20 дел, из которых 6 - в пользу инвесторов.

Судья Верховного Суда Ербол Рахимбеков презентовал итоги отправления правосудия по уголовным делам. По его словам выросло количество уголовных дел поступаюших в суды республики на 8,5 %. В настоящее время правосудие становится все более оперативным, о чем свидетельствует сокращение в 1,7 раза количества уголовных дел, рассмотренных свыше 6-ти месяцев. Наблюдается рост оправдательных приговоров на 10,5% (487 лиц против 436 лиц). Возросло число дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей на 21,9 %.

Судья Верховного Суда Елена Максюта рассказала о работе судов по гражданским спорам. Всего в первом полугодии судами республики окончено 409 тысяч гражданских дел. Заработал институт упрощенного производства. В истекшем полугодии 2017 года в упрощенном производстве рассмотрено свыше 255 тысяч дел, что составляет 62,5% от общего количества оконченных гражданских дел. Свыше 3 тысяч дел рассмотрено с заключением мирового соглашения, 13,9 тысяч с применением медиации, в порядке партисипативной процедуры 283 дела. Всего альтернативным способом разрешено свыше 17 тысяч споров. В ходе предварительного судебного заседания окончено 9,5 тысяч дел, что составляет 2,3% от общего количества оконченных дел.

Руководитель Департамента Нурсерик Шарипов продолжил брифинг выступлением об основных электронных сервисах судов республики. Так, за 6 месяцев 2017 года в электронном виде посредством сервиса «Судебный кабинет» подано 521 473 документа. Общее количество поданных заявлений составляет свыше двух миллионов. Удельный вес заявлений поданных в электронном виде от всех поданных заявлений за полугодие составил 89,8%. Все 1 418 залов судебного заседания оснащены системами АВФ. За 6 месяцев 2017 года 98% судебных заседаний рассмотрено с применением системы АВФ.

Н.Шарипов особо отметил, что в августе 2017 года будет запущен Ситуационный центр судебных органов. Это даст возможность постоянного централизованного контроля процессуальных действий по любому делу, начиная с этапа регистрации заявления до отправки исполнительного листа.

Особое внимание уделяется работе по строительству зданий местных судов. В текущем году за счет средств республиканского бюджета начато строительство 4-х типовых зданий судов. Это здания для Карагандинского областного суда, а также районных судов Алматинской, Акмолинской и Жамбылской областей.

В ходе брифинга представители судебной системы ответили на вопросы журналистов.