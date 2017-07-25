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В СНГ создадут списки лиц, причастных к терроризму

25 июля 2017, 17:26

Признание списков будет осуществляться путем заключения двусторонних и многосторонних соглашений.

Страны СНГ будут обмениваться списками лиц, причастных к террористической деятельности, и создавать общие базы. Об этом сообщил заведующий организационно-правовым отделом государственной службы финансовой разведки при правительстве Кыргызстана Чынгыз Кененбаев, передает ТАСС.

В Исполнительном комитете СНГ в Минске 25-26 июля проходит экспертное заседание по согласованию проекта договора государств СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

"Мы предусмотрели, что государства могут признавать списки террористов, чтобы на пространстве СНГ мы могли объединить усилия в целях борьбы с этим видом преступлений, то есть будут объединенные списки", - сказал представитель кыргызской службы финансовой разведки.

По его словам, признание списков будет осуществляться путем заключения двусторонних и многосторонних соглашений, в частности, Кыргызстана и России уже наладили обмен такой информацией.

Также он отметил, что в проекте договора предусмотрены меры по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, мероприятия по сотрудничеству в сфере конфискации незаконно выведенного за пределы той или иной страны имущества и возвращения его назад.

Он подчеркнул, что принятие данного документа позволит привести договорную базу стран СНГ "в соответствие с изменившимися международными универсальными стандартами по противодействию финансированию терроризма".

"Если экспертное заседание одобрит проект договора, то планируется в ноябре его подписание в рамках Совета глав правительств", - сказал Кененбаев.

Документ был разработан Советом руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ. Предыдущее его обсуждение прошло в январе нынешнего года, после чего он был направлен в государства Содружества. Однако в ходе внутригосударственного согласования к документу поступил ряд замечаний и предложений.

Фото: www.kr74.ru

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