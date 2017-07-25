О состоянии пяти пострадавших, сбитых сегодня Subaru в Алматы, рассказали медики

Трое пострадавших на данный момент находятся в состоянии средней тяжести, один пациент в тяжелом, 10-летний ребенок отпущен на дальнейшее амбулаторное лечение.

На место ДТП выехали 4 бригады скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились пять человек, из них двое детей и трое взрослых, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Алматы.





Дети были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи. В приемном покое центра им была оказана необходимая помощь с привлечением ведущих специалистов. Четырехлетний ребенок, после оказанной помощи, был госпитализирован в отделение нейрохирургии центра. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.





Еще один ребенок десяти лет также был осмотрен. Специалистами центра ему оказана необходимая помощь. Показаний для госпитализации не было и ребенок направлен на дальнейшее амбулаторное лечение.





Трое взрослых с места ДТП были доставлены в Городскую клиническую больницу №7. В приемном покое клиники пострадавшие были обследованы и осмотрены ведущими специалистами. После оценки состояния, пациенты были госпитализированы :





• пациент А., 52 г., в отделение реанимации, состояние оценивается на данный момент как тяжелое;

• пациент Н., 29 л., в отделение нейрохирургии, состояние оценивается как средней степени тяжести;

• пациент Г., 53 г., в отделение травматологии, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним , сегодня 25 июля в Алматы девушка за рулем Subaru сбила 5 человек.



