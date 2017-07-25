О состоянии пяти пострадавших, сбитых сегодня Subaru в Алматы, рассказали медики
25 июля 2017, 17:32
Трое пострадавших на данный момент находятся в состоянии средней тяжести, один пациент в тяжелом, 10-летний ребенок отпущен на дальнейшее амбулаторное лечение.
На место ДТП выехали 4 бригады скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились пять человек, из них двое детей и трое взрослых, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Алматы.
Дети были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи. В приемном покое центра им была оказана необходимая помощь с привлечением ведущих специалистов. Четырехлетний ребенок, после оказанной помощи, был госпитализирован в отделение нейрохирургии центра. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Еще один ребенок десяти лет также был осмотрен. Специалистами центра ему оказана необходимая помощь. Показаний для госпитализации не было и ребенок направлен на дальнейшее амбулаторное лечение.
Трое взрослых с места ДТП были доставлены в Городскую клиническую больницу №7. В приемном покое клиники пострадавшие были обследованы и осмотрены ведущими специалистами. После оценки состояния, пациенты были госпитализированы :
• пациент А., 52 г., в отделение реанимации, состояние оценивается на данный момент как тяжелое;
• пациент Н., 29 л., в отделение нейрохирургии, состояние оценивается как средней степени тяжести;
• пациент Г., 53 г., в отделение травматологии, состояние оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, сегодня 25 июля в Алматы девушка за рулем Subaru сбила 5 человек.
Как стало известно, автомобиль Subaru двигался вверх по ул.Берегового с левым поворотом на ул.Жандосова. Как объяснила водитель иномарки, при совершении маневра ее ослепило солнце и она не заметила переходивших дорогу пешеходов. В результате был совершен наезд на 5 человек - трех женщин и двоих детей. После чего Subaru врезался в припаркованную Honda CR-V.
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