Атырауский областной суд подвел итоги отправления правосудия за 1-е полугодие 2017 года

В работе совещания принял участие председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин, руководство и судьи областного суда, Администратор и работники суда, представители СМИ.

Выступая на совещании, председатель областного суда Маргулан Бектурганов отметил повышение в отчетном периоде уровня качества и оперативности отправления правосудия, а также улучшение показателей по применению медиативных и примирительных процедур. Сократилось количество отмененных судебных актов. Судами области ведется активная работа по реализации задач, обозначенных в Послании Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Выступая на совещании, председатели судебных коллегий Манат Комиршинов и Татти Уалиева проинформировали об итогах отправления правосудия по уголовным, гражданским и административным делам. По словам спикеров, в первом полугодии 2017 года судами области рассмотрено 1 013 уголовных дел в отношении 1 136 лиц. В их числе 510 уголовных дел в отношении 570 лиц завершились вынесением приговора. В суды области поступило 435 гражданских дел и 8 821 исковых заявлений. По гражданским делам за аналогичный период прошлого года в области окончено производством 8 349 дел, а в текущем году - 9 169 дел. В первом полугодии 2017 года судами области рассмотрено 7 303 дел об административных правонарушениях. Данный показатель с аналогичным периодом прошлого года снизился на 2 322.

С участием медиаторов в судах области рассмотрено 332 уголовных и 569 гражданских дела.

Председатель комиссии по судейской этике Раиса Аккулова и судья-координатор учебных программ Гульнар Нуржигитова проинформировали об итогах работы возглавляемых ими структур. В своем выступлении, Администратор судов области Гульжан Джумагалиева указала, что население региона активно использует возможности информационного сервиса «Судебный кабинет», его мобильной версии, о чем свидетельствует увеличение количества пользователей.

Итоги совещания подвел председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин. Говоря в целом о качестве отправления правосудия в регионе, он отметил увеличение числа оконченных уголовных и гражданских дел, а также их своевременное рассмотрение. По его словам, судами региона вносится значительный вклад в снижение индекса «тюремного населения», повысилось число оправдательных приговоров, количество материалов, рассмотренных следственными судьями.

Вместе с тем, А.Рахметулин обратил особое внимание на необходимость тщательного рассмотрения материалов о санкционировании, и любое сомнение в обвинении рассматривать в пользу подозреваемого. Также он указал на допущенные недостатки в согласительном производстве и применении закона об амнистии. Кроме того, Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда констатировал некоторое ухудшение качества рассмотрения гражданских и административных дел и указал, что в отчетный период на действия судей региона поступило 9 жалоб.

С учетом этого А.Рахметулин поставил ряд задач по усилению работы в части строгого соблюдения норм судейской этики, рассмотрения всех дел с применением аудио-, видеофиксации, а также обратил особое внимание на необходимость качественной работы апелляционной инстанции.

Также А.Рахметулин озвучил приоритетные задачи Верховного Суда по дальнейшему упрощению судопроизводства, повышению профессионализма судейского корпуса и реализации проектов, направленных на снижение судебных нагрузок, формирование единой судебной практики, и расширение применения альтернативных способов разрешения споров.

В завершение совещания были подведены итоги конкурса «Лучший судебный акт», отмечены судьи-юбиляры Гүлнар Хаженова и Алмагуль Ергазиева. Нагрудными знаками «Лучший государственный служащий» награждены судебный пристав Индерского районного суда Гульфара Егизбаева, II дәрежелі «Сот жүйесінің үздігі» - главный специалист фининсового отдела областного суда Бижамал Сисенова.