В Алматинском районном суде города Астаны проведен семинар на тему «Борьба против коррупции»

В работе семинара приняли участие заеведующий канцелярии и специалисты районного суда.

Главный специалист районного суда М.Сембеков в своем докладе рассказал, что есть множество причин почему государственные служащие совершают уголовные дела и правонарушения в области коррупции. Взятка отрицательно влияет на работу государственных служащих, способствует нарушению прав и законных интересов граждан. Согласно закону Республики Казахстан «по противодействию коррупции» с коррупцией обязаны бороться все государственные служащие а также все сотрудники кто работает на государство. Начальники государственных органов, сообществ, органов местного самоуправления обязаны обеспечивать в работе требования законодательства.

В завершении семинара участники мероприятия обменялись мнениями по обсужденным темам.