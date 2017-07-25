Что делать, если к водителю долго не подходит остановивший его сотрудник полиции

Конкретное время ожидания со стороны водителя законодательно не регламентировано.

Об обязанностях сотрудника дорожной полиции, при остановке транспортного средства, рассказала на странице в Facebook пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД РК, сообщает сообщает Zakon.kz





С 15 июля т.г. в обновленной редакции Закона «О дорожном движении» четко прописаны действия сотрудника полиции при остановке транспортных средств (ТС).





Ирина Лукьянина предлагает разобраться, что входит в обязанности сотрудника дорожной полиции:





1) незамедлительно подойти к транспортному средству;

2) представиться и по требованию водителя предъявить служебное удостоверение для ознакомления и установления фамилии и должности;

3) разъяснить причину остановки транспортного средства;

4) в случае если нарушение водителем транспортного средства требований настоящего закона и (или) правил дорожного движения зафиксировано сертифицированными специальными техническими средствами и приборами, предъявить водителю соответствующие материалы для ознакомления.





Что значит незамедлительно?





Следует отметить, что конкретное время ожидания со стороны водителя законодательно не регламентировано, так как сотрудник полиции должен сразу же подойти к нему, представиться и разъяснить причину остановки транспортного средства.





Если же водитель считает, что полицейский намеренно затягивал время, он имеет право обратиться с заявлением в органы внутренних дел, прокуратуру или непосредственно в суд и обжаловать действия инспектора.





Тем не менее, дождаться инспектора водитель обязан, иначе если уедет - это будет расцениваться как неподчинение законным требованиям сотрудника полиции об остановке транспортного средства.





И по четвертому пункту. То, что инспектор должен ознакомить водителя с показаниями скоростемера, в случае фиксации нарушений скоростного режима – это общеизвестный факт.





Что касается видеорегистраторов и видеожетонов.





Запись с них сотрудником полиции может быть предъявлена водителю для просмотра на месте совершения правонарушения, если это технически возможно, либо предоставить в установленном порядке при рассмотрении дела об административном правонарушении в подразделении административной полиции, либо в суде.





Ну и напоследок. Под сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами следует понимать технические средства и приборы наблюдения и фиксации правонарушений, прошедшие метрологическую поверку, фото-, видеоаппаратуру, фиксирующие факт и время совершения правонарушения, вид, марку, государственный регистрационный номерной знак, а также скорость и направление движения транспортного средства (статья 31 КОАП).



