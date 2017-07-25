Волонтер о трагедии в алматинских горах: Назар и Настя собирались покончить с собой

Активист и волонтер, инициатор группы поиска "Совет Общественной Безопасности г. Алматы" (СОБ) Ислам Угушев, спасший 16-летнюю спортсменку - фехтовальщицу Анастасию Смирнову, которая сбежала из дома с парнем по имени Назар, рассказал на своей странице Facebook о подробностях случившегося, передает Zakon.kz





"Когда Анастасия пришла в сознание, она сказала - мы с Назаром собирались покончить жизнь самоубийством вместе, это было его желанием. То-есть опоздай мы на несколько часов, сейчас было бы 2 трупа и обвиняли бы уже не Ислама", - написал Угушев. По словам И.Угушева, погибший Назар склонял девушку к самоубийству.





По его словам он сильно переживает и сочувствует родным и близким парня, но из-за него могла погибнуть неповинная девушка.





Видел бог, видели свидетели, я до последнего переживал за этого парня, просил помочь мне вернуться за ним, показал спасателям куда он побежал. Я умолял Назара не бежать, умолял его помочь мне донести Настю до скорой, когда он столкнул её со склона. Но он даже не обернулся на нас, пока мы лежали в крови...", - написал СОБовец.





По его словам, Назар ухмылялся и говорил, что ему вообще все равно, что у Насти есть мама и за нас кто-то переживает.





"Люди вы можете бесконечно обвинять меня в том что я виноват в смерти Назара. Родные и близкие могут подать на меня в суд, отомстить мне, убить меня если хотят. Я не буду защищаться или прятаться. Но это не изменит того факта, что Назар сам выбрал свою учесть. Например когда избил свою родную бабушку и отправил ее в реанимацию, например когда толкнул Настю с горы в последствии чего она чуть не погибла. ...У меня был выбор, ловить Настю, которую сбросил Назар или бежать за Назаром которому было наплевать на что девочка могла погибнуть и который мог сбросить меня в обрыв. Я сделал свой выбор...", - написал в ФБ Угушев .







