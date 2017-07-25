Волонтер о трагедии в алматинских горах: Назар и Настя собирались покончить с собой
25 июля 2017, 17:53
Ислам Угушев рассказал из-за чего могла погибнуть неповинная девушка.
Активист и волонтер, инициатор группы поиска "Совет Общественной Безопасности г. Алматы" (СОБ) Ислам Угушев, спасший 16-летнюю спортсменку - фехтовальщицу Анастасию Смирнову, которая сбежала из дома с парнем по имени Назар, рассказал на своей странице Facebook о подробностях случившегося, передает Zakon.kz
По словам И.Угушева, погибший Назар склонял девушку к самоубийству.
"Когда Анастасия пришла в сознание, она сказала - мы с Назаром собирались покончить жизнь самоубийством вместе, это было его желанием. То-есть опоздай мы на несколько часов, сейчас было бы 2 трупа и обвиняли бы уже не Ислама", - написал Угушев.
По его словам он сильно переживает и сочувствует родным и близким парня, но из-за него могла погибнуть неповинная девушка.
Видел бог, видели свидетели, я до последнего переживал за этого парня, просил помочь мне вернуться за ним, показал спасателям куда он побежал. Я умолял Назара не бежать, умолял его помочь мне донести Настю до скорой, когда он столкнул её со склона. Но он даже не обернулся на нас, пока мы лежали в крови...", - написал СОБовец.
По его словам, Назар ухмылялся и говорил, что ему вообще все равно, что у Насти есть мама и за нас кто-то переживает.
"Люди вы можете бесконечно обвинять меня в том что я виноват в смерти Назара. Родные и близкие могут подать на меня в суд, отомстить мне, убить меня если хотят. Я не буду защищаться или прятаться. Но это не изменит того факта, что Назар сам выбрал свою учесть. Например когда избил свою родную бабушку и отправил ее в реанимацию, например когда толкнул Настю с горы в последствии чего она чуть не погибла. ...У меня был выбор, ловить Настю, которую сбросил Назар или бежать за Назаром которому было наплевать на что девочка могла погибнуть и который мог сбросить меня в обрыв. Я сделал свой выбор...", - написал в ФБ Угушев.
Фото: Radiotochka.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870169-7f7a1c1ca6db3a0d3b3b181109fddf53
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...