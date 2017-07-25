На трассе Алматы – Жаркент перевернулся УАЗ
25 июля 2017, 18:04
Через некоторое время автомобиль был поставлен на колеса.
Автомобиль УАЗ перевернулся на трассе Алматы – Жаркент. Кадры аварии запечатлел видеорегистратор автомобиля, ехавшего за ним.
На видео, запечатленном регистратором, видно, как УАЗ неожиданно потерял управление, врезался в отбойник и перевернулся на крышу. После этого машина по инерции движется на крыше еще какое-то время и останавливается.
Подбежавший к месту аварии человек помог водителю УАЗа выбраться из перевернутой машины. Через некоторое время автомобиль был поставлен на колеса.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: кадр из видео.
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