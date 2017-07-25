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На трассе Алматы – Жаркент перевернулся УАЗ

25 июля 2017, 18:04

Через некоторое время автомобиль был поставлен на колеса.

Автомобиль УАЗ перевернулся на трассе Алматы – Жаркент. Кадры аварии запечатлел видеорегистратор автомобиля, ехавшего за ним.

На видео, запечатленном регистратором, видно, как УАЗ неожиданно потерял управление, врезался в отбойник и перевернулся на крышу. После этого машина по инерции движется на крыше еще какое-то время и останавливается.

Подбежавший к месту аварии человек помог водителю УАЗа выбраться из перевернутой машины. Через некоторое время автомобиль был поставлен на колеса.


Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: кадр из видео.

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