Более 20% граждан Кыргызстана поддержали идею легализации многоженства
25 июля 2017, 18:19
Некоторые опрошенные поддержали многомужество. Причем мужчин, поддерживающих полиандрию, оказалось больше, чем женщин.
Идею религиозных деятелей законодательно разрешить многоженство в Кыргызстане поддерживают 21,7 процента граждан. Таковы данные опроса, проведенного общественной организацией "Коалиция за демократию и гражданское общество".
Неправительственная организация опросила 738 человек старше 18 лет в Бишкеке, Оше и семи областях страны. Опрос проводился с 5 по 12 июля 2017 года. В анкете было девять вопросов на тему демографии и 11 о многоженстве. Против этой идеи выступили 67,5 процента респондентов.
"Вопреки мнению религиозных деятелей, опрос показал, что население считает необходимым уделять больше внимания нравственному воспитанию в семье и школе, а также предоставлять девушкам возможность реализовать себя через получение качественного образования и высокооплачиваемой работы", — говорится в сообщении.
Организация также обратила внимание, что некоторые опрошенные поддержали многомужество. Причем мужчин, по данным НПО, поддерживающих полиандрию, оказалось больше, чем женщин.
Источник: Sputnik Кыргызстан.
Фото: advantour.com.
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