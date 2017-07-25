Елена Исинбаева поздравила казахстанцев с победой на киберспортивном турнире

Двухкратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева поздравила команду "Gambit Esports" с победой на киберспортивном турнире в Польше, передает Zakon.kz





Поздравление она опубликовала на своей странице в Instagram.









По словам спортсменки, она и подумать не могла, что Counter-Strike может быть таким зрелищным и интересным.





Ранее Исинбаева назвала занятие киберспортом огромной проблемой, захватывающей подростков. Позже она переосмыслила свое высказывание.





"Лечу и анализирую вчерашний совет по спорту. Конечно, в настоящее время зачастую выбор наших молодых людей и подростков падает в пользу киберспорта. Хорошо это или плохо? В киберспортивных дисциплинах присутствует спортивный азарт, соревновательный дух и борьба, что является основой для традиционного спорта. Возможно, когда-нибудь киберспорт станет Олимпийским видом. Но чтобы сохранить традиционный спорт, все-таки необходимо создавать спортивную, доступную и бесплатную инфраструктуру для дете и активно заниматься развитием детского спорта. Тренируйтесь и выигрывайте!" – написала спортсменка в Instagram.





Напомним, 23 июля "Gambit Esports", в составе которой играют три казахстанца, впервые выиграла турнир PGL Major Krakow 2017. В финале СНГ-коллектив обыграл бразильцев из Immortals со счётом 2:1.



