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Суд приговорил к длительному лишению свободы застройщика в Астане

25 июля 2017, 19:11

Мужчину признали виновным в присвоении более миллиарда тенге вложенных в строительство денег.

Суд в Астане приговорил к лишению свободы застройщика жилого комплекса "Есиль ЭК", признанного виновным в хищении более миллиарда тенге, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Приговор в отношении директора компании "Номад-Строй" Александра Логвинова был оглашен во вторник в Сарыаркинском районном суде №2.

Мужчину признали виновным по уголовной статье "Присвоение, растрата вверенного чужого имущества" и осудили к восьми годам шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься строительной деятельностью на десять лет.

В прокуратуре отметили, что Логвинов, являясь недобросовестным застройщиком жилого комплекса "Есиль ЭК", похитил денежные средства около двух сотен граждан на сумму более одного миллиарда тенге.

В настоящее время полиция Астаны проводит расследование в отношении Логвинова и других лиц по факту хищения денег дольщиков жилого комплекса Future Home Astana.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: AFP / ANTOINE LAMBROSCHINI.

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