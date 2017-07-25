Суд приговорил к длительному лишению свободы застройщика в Астане

Мужчину признали виновным в присвоении более миллиарда тенге вложенных в строительство денег.

Суд в Астане приговорил к лишению свободы застройщика жилого комплекса "Есиль ЭК", признанного виновным в хищении более миллиарда тенге, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.





Приговор в отношении директора компании "Номад-Строй" Александра Логвинова был оглашен во вторник в Сарыаркинском районном суде №2.





Мужчину признали виновным по уголовной статье "Присвоение, растрата вверенного чужого имущества" и осудили к восьми годам шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься строительной деятельностью на десять лет.





В прокуратуре отметили, что Логвинов, являясь недобросовестным застройщиком жилого комплекса "Есиль ЭК", похитил денежные средства около двух сотен граждан на сумму более одного миллиарда тенге.





В настоящее время полиция Астаны проводит расследование в отношении Логвинова и других лиц по факту хищения денег дольщиков жилого комплекса Future Home Astana.







