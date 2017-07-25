Суд приговорил к длительному лишению свободы застройщика в Астане
25 июля 2017, 19:11
Мужчину признали виновным в присвоении более миллиарда тенге вложенных в строительство денег.
Суд в Астане приговорил к лишению свободы застройщика жилого комплекса "Есиль ЭК", признанного виновным в хищении более миллиарда тенге, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Приговор в отношении директора компании "Номад-Строй" Александра Логвинова был оглашен во вторник в Сарыаркинском районном суде №2.
Мужчину признали виновным по уголовной статье "Присвоение, растрата вверенного чужого имущества" и осудили к восьми годам шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься строительной деятельностью на десять лет.
В прокуратуре отметили, что Логвинов, являясь недобросовестным застройщиком жилого комплекса "Есиль ЭК", похитил денежные средства около двух сотен граждан на сумму более одного миллиарда тенге.
В настоящее время полиция Астаны проводит расследование в отношении Логвинова и других лиц по факту хищения денег дольщиков жилого комплекса Future Home Astana.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: AFP / ANTOINE LAMBROSCHINI.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870179-11bf1dae446b77ab846bd8f506c60764
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...